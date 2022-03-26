Bilişim Vadisi'nde nitelikli personel istihdamı hızla artıyor

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin önde gelen teknoloji merkezlerinden biri olan bölgede doluluk oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını söyledi.

Bölgede toplam 272 ileri teknoloji firmasının faaliyet gösterdiğini aktaran İbrahimcioğlu, dünyanın önde gelen mühendislik şirketlerinden EDAG'ın Türkiye'deki ilk ofisini Bilişim Vadisi'nde kurduğunu, FEV, Fujikura ve Faraday gibi şirketlerin de çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bölgeye yabancı yatırımcı ilgisine dikkat çeken İbrahimcioğlu, "Türkiye'de ofislerini kurmak isteyen teknoloji şirketleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Yakında yeni sürprizleri burada göstermiş olacağız." dedi.

- Yıl sonu için 4 bin istihdam beklentisi

Bilişim Vadisi'nde istihdam açısından da dikkat çekici bir gelişme yaşandığına işaret eden İbrahimcioğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Teknoloji geliştirme bölgeleri, nitelikli istihdam dediğimiz araştırma geliştirme, yazılım ve tasarım alanlarında çalışan kişileri istihdam ediyor. Buradaki istihdamın yüzde 90'ının da bu tarzda çalışanlar olduğunu ifade etmek lazım. Şu anda Bilişim Vadisi'nde 3 binin üzerinde nitelikli personel istihdamımız mevcut. 2019'da ilk başladığımızda 300 kişi vardı, bugün 3 bin kişi var. Tam 10 katına çıkartmışız. Hedefimiz, birinci etap kapalı alandaki çalışan sayısının minimum 5 bin seviyelerine ulaşması. Tahmin ediyorum bu yıl sonu 4 binli rakamları rahatlıkla bulabileceğiz. Hedefimiz, tüm etaplar tamamlandığında 20 bini Ar-Ge personeli olmak üzere toplamda 100 bin personel istihdam edilmesi."

- Dijital animasyon ve oyun ekosistemi

İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi'nde yer alan şirketlerin cirolarının da son 3 yılda önemli bir artışla 600 milyon lirayı aştığına dikkati çekti.

İhracatı en kolay ürünlerden biri olması ve küçük yaşta yazılımı sevdirmesi nedeniyle dijital oyun alanına da giriş yaptıklarını aktaran İbrahimcioğlu, şöyle konuştu:

"Oyun, dünyada da büyük pazar. 150 milyar doların üzerinde bir pazardan bahsediyoruz ve Türkiye bunun yüzde 1'lik seviyelerinde henüz. Türkiye'deki tarihi ve sosyolojik bilgi birikimi, oyun geliştiriciler için önemli içerik tabanı oluşturuyor. Bunu yazılım ve tasarımla da buluşturacak yapılar gerekiyordu. Biz de bu kapsamda Digiage Dijital Animasyon ve Oyun Ekosistemi'ni kurma kararını aldık. Digiage markasıyla 3 yılda 5 kamp organize ettik. Bu kamplara 10 binin üzerinde genç katıldı. Onlara hem eğitim hem mentorluk vermek suretiyle yeni şirketler kurulmasına olanak sağladık. 100'ün üzerinde girişimci stüdyo oluşturdu."

Bu girişimcilerin tasarladıkları oyunları ABD ve Avrupa'ya satmaya başladığını belirten İbrahimcioğlu, oyun kamplarını sürdüreceklerini dile getirdi.

- "İzmir Teknoloji Üssü'nü bu yıl açacağız"

Türkiye'nin mobilite ekosistemini geliştirmek için geçen yıl Mobilite Hızlandırma Programı'nı başlattıklarını, 90 girişimci şirketi buna dahil ettiklerini anlatan İbrahimcioğlu, "Bu yıl mobilite hızlandırma programını Togg'la birlikte yapıyoruz. 350'nin üzerinde girişimcimiz başvurdu. Bunların içerisinde muhakkak Togg'la iş birliği yapacak olanlar ve yapanlar var." diye konuştu.

İbrahimcioğlu, en kısa zamanda İzmir'deki kampüsün temel atma törenini yapacaklarını, İzmir Teknoloji Üssü'nü Bilişim Vadisi'nin tecrübe ve bilgi birikimiyle 2022 içerisinde açacaklarını sözlerine ekledi.