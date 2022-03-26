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Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Boğazdan Haç çıkarmayı dene, çığlıkların duyulacak

MHP lideri Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki Çanakkale Köprüsü ile başlayan 'yüzme' polemiği devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun "Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin merakım o?" sözlerine cevap veren Bahçeli "Sanırım yüzmeyi seviyorsun, yüze yüze kuyruğa kadar geldik, geldiğimiz yerde senin sandıktan imdat çığlıklarını cümle alem duyacak. Madem yüzme biliyorsun boğazdan git Haç çıkarmayı dene" dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Mart 2022 12:45
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Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Boğazdan Haç çıkarmayı dene, çığlıkların duyulacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Belediye Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "MHP'ye gönül açan hiçbir insanımızı üzmedik, üzmeyeceğiz, buna karşılık maskeli şeytanlarla, şer cepheleriyle iki cihanda da hesaplaşacağız. Biz tarafız, hakikatin, yaşamanın tarafındayız. Biz tarafız, kardeşliğin, kucaklaşmanın tarafındayız" dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Aziz dava arkadaşlarım, değerli belediye başkanlarımız, medyamızın değerli temsilcileri, düzenlediğimiz Belediye Başkanları Toplantımızın açılışı nedeniyle sizlerle paylaşacağım görüşlerime geçmeden önce hepinizi selamlıyorum. Yörelerinin umut ışığı, ufuk pırıltısı olan her belediye başkanımızla iftihar ediyor, hepinize hoş geldiniz diyorum

Salgının tesirini kaybetmesinin sonucunda hayat normale dönmüş, siyasi çalışmalarımız da beklenen kıvamına etap etap ulaşmıştır. İl başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Bugün de belediye başkanları toplantımız vesilesiyle Antalya'dayız. Siz değerli arkadaşlarımla kavuşmanın memnuniyetini yaşıyoruz. MHP'nin belediyecilikte marka değeri çok yüksektir çünkü iş bilenin kılıç kuşananındır. 31 Mart 2019'da seçimlerin üzerinden geçen 3 yıllık zaman hepimize göstermiştir ki MHP'nin belediyecilik anlayışı insan odaklıdır. Beka için milli karar, cumhur için istikrar dedik; gece gündüz çalıştık. Cumhur İttifakı dedik, beldelerimizi geliştirmenin, ihya etmenin mücadelesini verdik. 31 Mart 2019 öncesinde Türkiye'nin ehline emanet edilmesini istedik, belediyelerde farkımızı ibra ve ispat ettik. MHP'ye umut bağlayan vatandaşlarımızı mahcup etmedik. Söz verdik, yerine getirdik, vaat ettik, arkasında durduk.

Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap

CHP Genel Başkanı şahsımı hedef alıp "Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin merakım o?" diye soru sormuştur. Sayın Kılıçdaroğlu fazla merak iyi değildir ne gelirse insanın başına meraktan gelir. Şimdi bir düşüncemi paylaşmak istiyorum, biz yüzmeyi değil tummayı biliriz. Tumduğuz yerde senin gibilerin nasıl boğulduğunu görürüz. Sanırım yüzmeyi seviyorsun, yüze yüze kuyruğa kadar geldik, geldiğimiz yerde senin sandıktan imdat çığlıklarını cümle alem duyacak. MHP'nin baraj diye bir sorunu olmadığını açıkça biliyorsunuz. Madem yüzme biliyorsun boğazdan git Haç çıkarmayı dene.

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