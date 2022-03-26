Konya'da borç alacak meselesinden sütçü öldürüldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi borç meselesinden çıkan tartışmada silahla öldürüldü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mart 2022 12:30
İddiaya göre, Osman Ö. aralarında borç meselesi bulunan sütçü Musa Yaman'ı (41) Yeni Mahalle Seyran Caddesi'ndeki evinin önüne çağırdı.
Yaman, adrese geldiğinde ikili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Av tüfeğiyle ağır yaralanan Yaman, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavga sırasında bıçakla hafif yaralandığı belirtilen Osman Ö, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Musa Yaman'ın bir süre önce sattığı dairesinin parasını Osman Ö'ye borç olarak verdiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız