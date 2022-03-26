Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, her girdikleri yoldan zaferle döndüklerini, ekonomide de iyileşmenin yakalanacağını, bu mücadeleden de milletle birlikte çıkacaklarını bildirdi.

Kurum, İLBANK Konya Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde, Türkiye'nin 81 şehriyle Konya'nın da hak ettiği güzel eserlere, kalıcı hizmetlere ve değerli yatırımlara kavuşturmasının gayreti içinde olduklarını söyledi.

Konya'da İller Bankası ve Büyükşehir Belediyesine ait yatırım bedeli 154 milyon lira olan 14 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yaptıklarını anımsatan Kurum, yatırımların hayırlı olmasını diledi.

Bakan Kurum, Cumhuriyete ve halka dair tek bir projeleri, yatırım ve hayalleri olmayanların dikkate alınmaması gerektiğini ifade ederek, "Herkes işini yapacak, kimisi hayra kimisi şerre fren olacak. Kimisi hayrı artıracak kimisi şerri azdıracak. Yatırımlarımızı yapmaya, her sabah yeni bir projeyle milletimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü hakiki sevdanın gereği budur." diye konuştu.

Milletin hizmetkarı olduklarına değinen Kurum, girdikleri her yolu da milletin desteğiyle zaferle sonuçlandırdıklarını bildirdi.

- "Ekonomide de iyileşmeyi yakalayacağız"

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin asırlık özlemlerine kavuşturulduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletin sesini susturmaya çalışan vesayet odaklarına, caddeleri ve sokakları ateşe verenlere, kanlarımızla aldığımız bu vatana diş bileyen teröristlere, sınırlarımıza dayanan hainlere, milletin silahını millete çeviren darbecilere meydan okuduk. Bunu yaparken de Rabb'imize dayandık, milletimizin duasına güvendik. Bir süredir aynı mücadeleyi ekonomide de yürütüyoruz. Nasıl her girdiğimiz yoldan zaferle döndüysek ekonomide de iyileşmeyi yakalayacağız, bu mücadeleden de milletimizle birlikte çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle bu günübirlik veya dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın. Milletinin içerisinden geçtiği sıkıntıları kendi siyasetlerine malzeme yapanların timsah gözyaşlarına kimse aldanmasın. İnanın, şu an yaşadığımız şey, bir devrimin sancılarından başka bir şey değildir. Elbette bedeller ödüyoruz, ama tüm bu sıkıntılarımızı unutturacak muhteşem bir istikbal bizi ve çocuklarımızı bekliyor. Güçlü Türkiye, nasıl salgının, terörün ve vesayetin üstesinden geldiyse küresel bir krizden kaynaklanan bu hayat pahalılığı sorununu bitirecektir."

- "Türkiye, vakti gelmiş bir fikirdir"

Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan operasyon yiyen, istikamet alan bir ülke olmadığına işaret eden Kurum, "Türkiye, tüm dünyayı kendi projesine, kendi çizgisine, kendi istikametine çeviren güçlü bir ülkedir. Özellikle Rusya-Ukrayna kriziyle beraber Türkiye'nin gücünü, bölgemizde ve dünyada herkes gördü, görüyor, daha da görecek. Türkiye, vakti gelmiş bir fikirdir, bu fikrin karşısında Allah'ın izniyle bundan böyle kimse duramaz." ifadelerini kullandı.

- "Şehirlerimizi, eser üretme kabiliyeti olmayanların eline bırakmayacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın şehirlerin geleceğinden sorumluluğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Açık ve net söylüyorum, şehirlerimizin hiçbirini, görüntü, reklam, makyaj, kozmetik belediyeciliği yapanların insafına terk etmedik, etmeyeceğiz. Bu millete, şehirlere, bu cennet vatana hizmeti birileri gibi hiçbir dünya telaşına ve kaygısına değişmeyeceğiz. Şehirlerimizi, eser üretme, yatırım yapma, proje sunma kabiliyeti olmayanların eline bırakmayacağız. Zihinlerinde devlet, millet derdi olmayanlara, millet namına tek bir hayal kurmayanlara, milletimizle birlikte gereken dersi vereceğiz. Çok çalışacağız. Adımlarımızı daha da artıracağız."

Konuşmaların ardından hizmete alınan yatırımların açılışı ve temel atma töreni gerçekleştirildi.