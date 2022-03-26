Emekli öğretmen eşini defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra intihara kalkıştı

Olay, saat 02.00 sıralarında Karacabey ilçesi Runguçpaşa Mahallesi Yüksel Arda Sokak'ta meydana geldi. Emekli öğretmen ve eski Atatürkçü Düşünce Derneği Karacabey Şube Başkanı olan Yusuf Karayün ile eşi Aynur Karayün arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Yusuf Karayün, eline geçirdiği bıçakla Aynur Karayün'ü defalarca bıçakladı. Yusuf Karayün ardından aynı bıçakla intihara kalkıştı.

Eşini öldüren ve sonrasında bıçakla intihara kalkışması sonrasında ağır yaralanan Yusuf Karayün, polisi arayarak kendini ihbar etti. İhbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Aynur Karayün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Yusuf Karayün ise Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.