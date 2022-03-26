Erzurum'da öğretmen ve öğrenciler otizm farkındalığı için koştu

Aziziye ilçesinin Anadolu Menderes Lisesi öğretmen ve öğrencileri, otizm farkındalığı için Yakutiye Atletizm Pisti'nde bir araya geldi.

Burada kıyasıya mücadele veren eğitimciler ile öğrencilerin renkli geçen yarışında birinci olan takıma madalya verildi.

Etkinlik sonunda otizmli çocuklara moral ve destek alkışı yapıldı.

Öte yandan öğrencilerin yaptığı takı ve süs eşyalarının satışından elde ettiği gelirle otizmli çocuklar için fidan dikilip hatıra ormanı oluşturulacak.

Okul müdürü Ayhan Yanık, AA muhabirine, okul olarak "Otizm Bir Eksiklik Değil Farklılık" temasıyla koşu programı düzenlediklerini söyledi.

Koşu öncesi okulda değerler, görsel sanatlar kulübü ve rehberlik servisince öğrencilere otizm hakkında eğitim ve seminer verildiğini anlatan Yanık, "Okulda bir grup öğrenciyle atölye çalışması yapıldı. Bu çalışmada takı ve tespih gibi elde edilen ürünler sergiyle satışa sunuldu. Satıştan elde edilen gelirle Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlediği 'Bir Nefes Fidan' kampanyası çerçevesinde otizmli çocuklar için fidan dikilecek." dedi.

Yanık, etkinliğe katılan, destek veren öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek gelecek yıl kentte otizmli öğrenciler için hatıra ormanı yapacaklarını sözlerine ekledi.