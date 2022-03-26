Direksiyon sınavında kaza: 3 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Cebeci Mahallesi Cebeci Caddesi'de yaşandı. İddiaya göre, direksiyon sınavı esnasında heyecana kapılan aday, direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 müfettiş, 1 eğitmen ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar, tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırıldı.