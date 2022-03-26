İstanbul Boğazı'nda mayın tarama çalışmaları devam ediyor

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden "mayın benzeri bir cisim görüldüğü" ihbarında bulunulmasından sonra SAS timi bölgeye intikal ettirildi.

Söz konusu cisim, mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekilerek incelemeye alındı. Eski tip olduğu belirlenen mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirilmesinden sonra Aydın sınıfı mayın avlama gemisi TCG Akçay (M-270) da olası diğer tehditleri arama çalışmalarına katılmak üzere olay yerine sevk edildi.

Boğaz'daki arama çalışmaları devam ediyor.