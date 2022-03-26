Galatasaray'ın toplam borcu açıklandı

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, mali tablolarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Kanık, kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 2 milyar 561 milyon TL olduğunu ifade etti.