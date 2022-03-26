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Kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Trabzon'un Tonya ilçesinde kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mart 2022 19:25
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Kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, AA muhabirine, ilçeye bağlı Karaağaçlı Mahallesi civarında henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine, yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğünü söyledi.

Olay yerinde olduğunu ifade eden Beşel, araçtaki 4 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

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