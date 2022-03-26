İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği iddiası yalanlandı

Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı açıklarında ikinci bir mayın belirlendiği yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Boğazı'nda bugün mayın alarmı vardı.Sarıyer açıklarında mayına benzer bir cisim görüldü. Güvenlik güçleri hemen müdahale etti ve mayın emniyete alındı.

Mayının bulunması üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı devreye girdi. SAS timleri o noktaya hareket etti.

30 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Ekiplerin çalışması 2 buçuk saate yakın sürdü. Eski tip Rus yapımı mayının patlayıcı ağırlığının 30 kilogram olduğu belirlendi. Bu nitelikte bir mayının her tür gemiyi batırabileceği biliniyor.

Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Mayının SAS timleri tarafından emniyete alındığı belirtildi.