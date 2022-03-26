Tek suçu park halindeki aracına binip beklemekti
Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Mart 2022 21:00
Kaza Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Park halinde bekleyen bir otomobile, kontrolden çıkan başka bir otomobilin çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde park halinde olan sürücünün aracına bindikten saniyeler sonra kazanın meydana geldiği görülüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız