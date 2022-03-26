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26 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mart 2022 21:12
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26 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de korona virüsünden 70 kişi daha öldü, 13 bin 849 kişide de virüs tespit edildi.

Son 24 saatte 267 bin 848 test yapıldı, 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı. 70 kişi ölürken, 17 bin 673 kişi de iyileşti.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,07 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 751 bin 309 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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