Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla Van'daki gençlere hitap etti

Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan Ramazan öncesi umutlandıran açıklama
Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan Ramazan öncesi umutlandıran açıklama
İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği iddiası yalanlandı
İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği iddiası yalanlandı
26 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
26 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
Erdoğan: Yağlık ayçiçeği tohumunun yüzde 75'i hibeli olarak dağıtılacaktır
Erdoğan: Yağlık ayçiçeği tohumunun yüzde 75'i hibeli olarak dağıtılacaktır
Karadeniz kıyısında balık avı yasaklandı
Karadeniz kıyısında balık avı yasaklandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı
İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı'nda bulunan mayın etkisiz hale getirildi
İstanbul Boğazı'nda bulunan mayın etkisiz hale getirildi
Tansu Çiller'in alacağı oy oranı belli oldu
Tansu Çiller'in alacağı oy oranı belli oldu
Yolla beraber Çanakkale Köprüsü en düşük 272 liradan başlıyor
Yolla beraber Çanakkale Köprüsü en düşük 272 liradan başlıyor
'Dayak' olayındaki yurt çalışanı tutuklanmıştı, yurt müdürüne adli kontrol
'Dayak' olayındaki yurt çalışanı tutuklanmıştı, yurt müdürüne adli kontrol
Hava sıcaklıkları çarşambadan itibaren 5 ila 10 derece artacak
Hava sıcaklıkları çarşambadan itibaren 5 ila 10 derece artacak
İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! MSB: Cisme müdahale ediliyor
İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! MSB: Cisme müdahale ediliyor
Kira gelir beyanında son 5 gün
Kira gelir beyanında son 5 gün
Eski tip sürücü belgeleri yıl sonuna kadar değiştirilebilecek
Eski tip sürücü belgeleri yıl sonuna kadar değiştirilebilecek
Kayseri'de maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti
Kayseri'de maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti
Asgari ücrette sinyali Erdoğan verdi takvim belli oldu: 5 bin 500'ü bulabilir
Asgari ücrette sinyali Erdoğan verdi takvim belli oldu: 5 bin 500'ü bulabilir
Tüketiciler için faiz indirimi ve kredi kartı detayı
Tüketiciler için faiz indirimi ve kredi kartı detayı
Sebze ve meyveye Ramazan zammı geliyor!
Sebze ve meyveye Ramazan zammı geliyor!
Profesörü dolandırana milyonluk ceza
Profesörü dolandırana milyonluk ceza
Kaza mı suikast mi: Bilirkişi noktayı koyacak
Kaza mı suikast mi: Bilirkişi noktayı koyacak
Hackerlar özel hastaneyi hedef aldı: 500 bin kişinin sağlık verisi çalındı
Hackerlar özel hastaneyi hedef aldı: 500 bin kişinin sağlık verisi çalındı
ABD Vakfı, Türkiye'de fonladıkları medya listesini güncelledi
ABD Vakfı, Türkiye'de fonladıkları medya listesini güncelledi
Süleymancılara ait yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı
Süleymancılara ait yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı
Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Henüz tam atlatamadım
Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Henüz tam atlatamadım
Prof. Aygün: 2022-YKS en çok adayın başvurduğu sınav oldu
Prof. Aygün: 2022-YKS en çok adayın başvurduğu sınav oldu
Cizre'den Ankara'ya araba almaya gitti, cenazesi geldi
Cizre'den Ankara'ya araba almaya gitti, cenazesi geldi
Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı
Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı
Bakanlık, 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı satışa çıkarıyor
Bakanlık, 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı satışa çıkarıyor
Meteoroloji açıkladı: Havalar ne zaman ısınacak?
Meteoroloji açıkladı: Havalar ne zaman ısınacak?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla Van'daki gençlere hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı "Gençlerle Sohbet Buluşması"na telefonla bağlanarak gençlere hitap etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mart 2022 23:25
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla Van'daki gençlere hitap etti

Bakan Soylu, "Nüfus Personeli Eğitim Programı"nın ardından AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığınca Hacıbekir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlerle Sohbet Buluşması" programına katıldı.

Burada gençlerle sohbet eden Soylu, gençlerin görüşme talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.

Telefon bağlantısıyla gençlere hitap eden Erdoğan, buluşmanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Gençleri en kalbi duygularla selamladığını söyleyen Erdoğan, şöyle dedi:

"Geleceğiniz aydınlık olsun inşallah. Yakın bir zamanda toplu açılışlar ve bunların yanında Van'da gençlerle danışma meclisi, bunları yaparak geleceğe Van'ı çok daha iyi yerlere taşıyalım diye düşünüyorum. İnşallah biz de Van'a geldiğimizde inanıyorum, sizlerle bunu çok farkı bir şekilde yaşayacağız. Van yeniden eski günlerine dönecektir diye düşünüyorum. Van buna hazır mı? Van'ın yeniden eski günlerine dönmesi bizi çok daha farklı bir şekilde inşallah coşkuya götürecek. Böylece Van'ı gençlik yıllarındaki hale getirmek ve gençlik yıllarındaki gibi Van'ı görmek istiyoruz. Bu duygularla gençlerimizi alkışlıyorum, onların gözlerinden öpüyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun, inşallah en kısa zamanda Van'da sizlerle beraber olmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum."

- "Birlikte rahmet vardır"

Bakan Soylu da AK Parti hükümetleri döneminde ülkede devrim niteliğinde değişim ve dönüşümler yaşandığını belirtti.

Ülkede yaşayan tüm unsurların eşit ve hür bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için mücadele ettiklerini dile getiren Soylu, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da son 5 yılda üniversiteleri kazananların oranı yüzde 200, doktorluk kazananların sayısı 2 kat arttı. Lisanlı sporcu sayısı 2,5 kat arttı. Biz bir şeyler yapıyoruz. Dinimizin bize öğrettiği en güzel şey, birlikte rahmet vardır. Biz o rahmetin peşinden gidiyoruz." diye konuştu.

Ülkedeki birlik ve beraberliği her zaman korumak gerektiğini vurgulayan Soylu, "Biz Amerika'dan İngiltere'den güçlü değiliz, bunu biliyoruz ama bizleri onlardan güçlü kılacak iş birliğimiz, inancımızdır. Bu coğrafyanın bize yükledikleridir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece bir lider ya da sadece bir siyasi partinin başındaki genel başkan ve Cumhurbaşkanı olmadığını belirten Soylu, Erdoğan'ın büyük bir devrimci olduğunu, değerleriyle bir devrimi ortaya koyduğunu, hiçbir zaman değerlerinden vazgeçmediğini vurguladı.

- "Bizim kırmızı çizgimiz terördür"

İspanya'nın Bask Bölgesi'nde terör örgütü ETA ile Batasuna Partisi'nin ilişkilerinin HDP ile terör örgütü PKK'nın ilişkisine benzediğini söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"İspanya'da Bask Bölgesi var. Orada ETA terör örgütü diye bir örgüt var. 1975 ile 1985 arası bizim burada PKK terör örgütünün yaptığı gibi kendi bölgesinde büyük çatışmalara sebebiyet verdi. Fukaralık diz boyu. İspanya, ETA terör örgütünü tasfiye etti. ETA terör örgütüne bağlı Batasuna diye bir parti vardı. Bu Batasuna Partisi, ETA terör örgütü ile içli bir partiydi. Aynen bugün HDP ile PKK gibi. İspanya Mahkemesi, 'Batasuna Partisi'ni siyaset yapmadığını, demokrasiyi zehirlediğini, siyaseti istismar ettiğini gördüğüm için kapatıyorum.' dedi. Doğal olarak Batasuna Partisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu. Haksızlıkla karşı karşıya kaldıklarını söylediler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında diyor ki 'sizin onlarla herhangi bir ilişkinizin olup olmadığına bakmak, terörü kınamamız bile kapatılmanız için esastır.' Bizim kırmızı çizgimiz terördür, çünkü şiddet, baskı, Avrupa'nın bizi vesayet koridorlarına sokması bizim zihni gelişmemizi engelliyor. Aynı zamanda ülkemizin de zihni gelişmesini engelliyor."

Bakan Soylu'nun, gençlerin kendisine yönelttiği soruları da yanıtladığı programa, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Çalağan, Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran ve partililer katıldı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İçişleri Bakanı Soylu 'Nüfus Personeli Eğitim Programı'na katıldı
İçişleri Bakanı Soylu 'Nüfus Personeli Eğitim Programı'na katıldı
Erdoğan: Yağlık ayçiçeği tohumunun yüzde 75'i hibeli olarak dağıtılacaktır
Erdoğan: Yağlık ayçiçeği tohumunun yüzde 75'i hibeli olarak dağıtılacaktır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, demir çelik sektörünü değerlendirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, demir çelik sektörünü değerlendirdi
Adana'da belediye meclis üyesinin oturumlara katılmış gibi gösterildiği iddiası
Adana'da belediye meclis üyesinin oturumlara katılmış gibi gösterildiği iddiası
Bakan Yanık: Türk nüfusu çok olan her yerde ataşelik kurma arzusundayız
Bakan Yanık: Türk nüfusu çok olan her yerde ataşelik kurma arzusundayız
Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna konusunda kolaylaştırıcı ve arabulucu olmak istiyoruz
Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna konusunda kolaylaştırıcı ve arabulucu olmak istiyoruz

Bu Habere Tepkiniz

MEB: Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir

MEB: Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir

Rehber Öğretmenin okul pansiyonunda nöbetçi belletici öğretmen olarak görev yapıp yapamayacağı hakkında sorulan soruyu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 21.03.2022 tarih ve 97049 sayılı yazısıyla cevapladı.
İşçilik hizmeti Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?

İşçilik hizmeti Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?

Temmuz 1999 yılında 17 yaş altı işçilik hizmeti 2002 girişli Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sağlık Bakanlığı GYS'de boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak

Sağlık Bakanlığı GYS'de boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak

Sağlık Bakanlığı 2021 yılında yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerinde asıl listede başarılı olarak ilan edilmesine rağmen boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak
Anayasa Mahkemesinden, ÖYP'lilerin 50/d kadrosuna aktarılmasına dair önemli karar

Anayasa Mahkemesinden, ÖYP'lilerin 50/d kadrosuna aktarılmasına dair önemli karar

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, kuralla ÖYP kapsamında 2547 sayılı Kanun'un 33. maddesinin (a) maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atananların statülerinin daha az güvenceli olan Kanun'un 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen araştırma görevlisi statüsüne dönüştürülmesini Anayasaya aykırı görmedi.
Danıştay'dan kadroya geçirilen sözleşmeli personelle ilgili şok karar

Danıştay'dan kadroya geçirilen sözleşmeli personelle ilgili şok karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, 663 sayılı KHK'nın 45/A kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel gibi 3 yıl sonra kadroya geçirilemeyeceğine karar verdi.
İstifa eden öğretmenlere tekrar dönüş hakkı verilmeli!

İstifa eden öğretmenlere tekrar dönüş hakkı verilmeli!

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde, yeniden atamalar, kadrolu atamaların yüzde 1'i olarak belirlendiğinden ve kadrolu öğretmen alınmadığından, yeniden atamalar yapılamamaktadır. Peki çözüm nedir?
Danıştay İDDK görevden almalara ilişkin görüşünü değiştirmedi

Danıştay İDDK görevden almalara ilişkin görüşünü değiştirmedi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kamu personelinin görevden alınmalarına ilişkin son yıllarda istikrar kazanmış görüşlerini 2022'de de sürdürüyor.
1000 Komiser Yardımcısı alınacak

1000 Komiser Yardımcısı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından 75'i kadın, 925'i erkek aday olmak üzere komiser yardımcılığı adaylığına toplamda 1.000 öğrenci alımı yapılacak.
YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım

YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım

YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım
Belediye sözleşmeli personelinin gelir vergisi istisnası

Belediye sözleşmeli personelinin gelir vergisi istisnası

Hazine ve Maliye Bakanlığı belediyeler ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin sözleşme ücretine uygulanacak gelir vergisi istisnasına açıklık getirdi.
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022
Rahat inebiliyor musunuz?

Rahat inebiliyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilen Tokat Havalimanı'nın pistinde uçuş ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği sohbete ilişkin görüntüleri paylaştı. Erdoğan, pilotlardan piste ilişkin bilgi alarak, uçuşların rahat gerçekleşip gerçekleşmediğini sordu.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Baharı kabusa çeviren alerjiyi yönetmenin yolları

Baharı kabusa çeviren alerjiyi yönetmenin yolları

Alerjisi olanlar için kamp, yürüyüş ve yeşil alan gibi açık hava aktivitelerine yönelmek polenler nedeniyle oldukça risklidir. İşte ilkbaharın keyfini açık havada çıkarırken dikkat etmeniz gerekenler...