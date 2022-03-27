Erdoğan'dan sağlık tavsiyesi: 'Her gece yatmadan yerim' deyip açıkladı

Yeni havalimanı ve diğer projelerin açılış töreni için Tokat'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerle bir araya geldi. Gündeme dair birçok konuda konuşan Erdoğan, baldan konu açılması üzerine, her gece uyumadan evvel yediği ballı bir karışım hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her akşam yatarken manda yoğurdunun içine Medine hurması doğrarım, 3 ya da 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Karıştırarak yer yatarım. Şifa." dedi.

"HER AKŞAM YER YATARIM, ŞİFA"



Buluşmanın bir bölümünde söz alan Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, son 4 yılda Tokat'ta önemli tesislerin kurulduğunu aktardı. Demir, Tokat'a kurulan havalimanının ürünlerin yurt dışına gönderilmesine de katkı sağlayacağını anlattı.

Baldan söz açılması üzerine bir tavsiyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Tabii ben şunu yapıyorum. Her akşam yatarken manda yoğurdunun içine Medine hurması doğrarım, 3 ya da 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Karıştırarak yer yatarım. Şifa." ifadelerini kullandı.