Kalkan balığının faturası İBB işçilerine kesildi

Görüntülerin ardından yoğun eleştiri alan İBB Başkanı görüntüleri çektiği ileri sürülen kişinin komşuları olan 2 İBB personelini işten çıkardı.

Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan Osman Turan 3 gün önce, Saim Tanır ise önceki gün İBB insan kaynaklarına davet edilerek "Üst yönetim tarafından alınan kararla işinize son verildi" denildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gizli bir şekilde Rumelikavağı'nda yediği kalkan balığı için 46 bin TL'lik fatura kesilmişti.

BARIŞ SAVAŞ