Kalkan balığının faturası İBB işçilerine kesildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluyu 26 saat kar altında mahsur bırakıp Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la Rumelikavağı'nda yediği kalkan balığının faturasını iki İBB çalışanına kesti.
Kaynak : Sabah
Eklenme : 27 Mart 2022 08:35
Görüntülerin ardından yoğun eleştiri alan İBB Başkanı görüntüleri çektiği ileri sürülen kişinin komşuları olan 2 İBB personelini işten çıkardı.
Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan Osman Turan 3 gün önce, Saim Tanır ise önceki gün İBB insan kaynaklarına davet edilerek "Üst yönetim tarafından alınan kararla işinize son verildi" denildi.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun gizli bir şekilde Rumelikavağı'nda yediği kalkan balığı için 46 bin TL'lik fatura kesilmişti.
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