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Yerli ve milli yazılımla geliştirildi: Tek dokunuşla nüfus işlemleri halledilebiliyor

İçişleri Bakanlığı mühendislerince yerli ve milli yazılımla geliştirilen nüfusmatik' sayesinde vatandaşlar, nüfus müdürlüklerindeki işlemlerini kısa sürede gerçekleştiriyor. Kırıkkale'de de hizmet vermeye başlayan uygulama, vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Mart 2022 09:52
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Yerli ve milli yazılımla geliştirildi: Tek dokunuşla nüfus işlemleri halledilebiliyor

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen 'nüfusmatik', büyük kolaylık sağlıyor. Yerli ve milli yazılımla geliştirilen ve 81 ilde faaliyete geçen 'nüfusmatik', Kırıkkale İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde de aktif bir şekilde kullanılıyor.

İşlemler kolayca yapılabiliyor

Nüfusmatiklerle yapılacak işlemler arasında adres beyanı, sürücü belgeleri ile kimliklerin uyumlandırılması, randevu, e-imza, yeni kimlik başvurusu gibi temel nüfus işlemleri yer alıyor. Cihazın kolay uygulanabilir menüsü sayesinde vatandaşlar, vakit kaybetmeden saniyeler içinde işlemini yapabiliyor. Cihazın basit kullanımının yanı sıra güvenlik donanımı da dikkat çekiyor. Özellikle pasaport başvurularında gereken ve şifre değişikliği esnasında kimlik doğrulamada talep edilen parmak izi sebebiyle ikinci şahısların işlem yapması da engelleniyor.

'Hemen hemen bütün işlemleri burada yapabiliyor'

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, nüfusmatikte işlem yapmak isteyen bir vatandaşa cihazın kullanımıyla ilgili yardımcı oldu. Adres beyanı yapmak isteyen vatandaş, kısa sürede işlemini gerçekleştirdi.

Nüfusmatik uygulaması hakkında bilgiler aktaran Tekbıyıkoğlu, "Buradaki amaç vatandaşın kendi randevu işlemlerinden tutun nüfusla ilgili hemen hemen bütün işlemleri burada beyan edildiği üzere, şifre işlemleri, e-imza yükleme, adres beyanı, randevu işlemleri, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme ve 15 yaşın altındaki kendi çocuklarına yeni nüfus cüzdanı çıkartma işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar" dedi.

"Vatandaşımızın da bu konuda bir memnuniyeti var"

Nüfusmatik uygulamasından vatandaşların memnun olduğunu anlatan Tekbıyıkoğlu, "Buradaki amaç işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması, sıraların kuyrukların veya personelin meşgul edecek işlemlerin yeni teknolojik tasarımla ortaya çıkarılan bu nüfusmatik üzerinden gerçekleştirilmesi faaliyeti. Vatandaşlarımız günün herhangi bir saatinde gelip kimlik kartlarındaki yükledikleri akıllı sistemlerle ve parmak izi doğrulamasıyla beraber bu saydığım hizmetlerin hepsini verebiliyorlar. Biraz önce de bir vatandaşımızla beraber işlemleri gerçekleştirdik. Vatandaşımızın da bu konuda bir memnuniyeti var" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız nüfusmatik ile daha fazla karşılaşacaklar"

Tekbıyıkoğlu, nüfusmatik uygulamasının İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından yerli ve milli yazılımla geliştirildiğini ifade ederek, "Bu hizmet genişleyerek devam edecek. Nüfusu 50 binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında, belediyelerde ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde nüfusmatiklerin yer almasına ilişkin planlamalar ise devam ediyor. Vatandaşlarımız nüfusmatik ile daha fazla karşılaşacaklar" şeklinde konuştu.

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