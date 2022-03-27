AVM'deki cinayette mesaj atan çocukluk arkadaşı tutuklandı
BAKIRKÖY'de bir alışveriş merkezinin otoparkında eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i (21) öldüren ve ardından intihar eden Murat Bayırköylü'nün (21) telefonundaki mesajlarla birlikte yeni detaylar ortaya çıktı. Çocukluk arkadaşı Halil İbrahim Genç'in (21) olaydan önce Bayırköylü'ye Sen neden onu da öldürmüyorsun ve 'Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak' şeklinde mesajlar attığı öğrenildi. Şüpheli Halil İbrahim Genç, 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 18 Mart günü akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin
otoparkında meydana geldi. Murat Bayırköylü, otoparkta tartıştığı eski sevgilisi
Yağmur Sönmez'e tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine
olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ağır
yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yağmur Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen
hayatını kaybetti. Murat Bayırköylü'nün ise olay yerinde öldüğü tespit edildi.
Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Murat Bayırköylü'nün annesinin Hakim
İsmihan Boza, babasının ise Bakırköy Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü olduğu
öğrenildi.
SEN NEDEN ONU DA ÖLDÜRMÜYORSUN DİYE MESAJ ATMIŞ
Murat Bayırköylü'nün karıştığı olayda çocukluk arkadaşı Halil İbrahim Yavuz
tarafından gelen bazı mesajlarla cinayete ve intihara yönlendirildiği iddia
edildi. Yavuz'un olaydan önce arkadaşı Bayırköylü'ye, ?Sen daha önce de 17'nci
kata çıkıp aşağıya inmedin mi, ?Sen neden onu da öldürmüyorsun, ?Sen kendini
öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak ve ?Fişek
parasını ben veririm sen yeter ki o cesareti göster şeklinde mesaj attığı öğrenildi.
MURAT BAYIRKÖYLÜ BEN ONA KIYAMAM NEDEN VURAYIM Kİ
Murat Bayırköylü'nün ise atılan mesajlara, ?Ben ona kıyamam neden vurayım ki
şeklinde cevap vermesi üzerine Yavuz'un, ?Senden sonra mutlu mu olsun şeklinde
mesaj attığı bilgisi edinildi.
MESAJLARIN ŞAKA MAKSATLI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
Savcılık şüpheli Yavuz hakkında gözaltı talimatı verdi. Emniyetteki işlemlerinin
tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Halil İbrahim
Yavuz'un sorgusunda, söz konusu mesajları attığını kabul ettiği fakat bunların
şaka maksatlı olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.
TUTUKLANDI
?Kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Halil İbrahim Yavuz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız