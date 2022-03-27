AVM'deki cinayette mesaj atan çocukluk arkadaşı tutuklandı

Olay, 18 Mart günü akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Murat Bayırköylü, otoparkta tartıştığı eski sevgilisi Yağmur Sönmez'e tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yağmur Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Murat Bayırköylü'nün ise olay yerinde öldüğü tespit edildi. Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Murat Bayırköylü'nün annesinin Hakim İsmihan Boza, babasının ise Bakırköy Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü olduğu öğrenildi.



SEN NEDEN ONU DA ÖLDÜRMÜYORSUN DİYE MESAJ ATMIŞ



Murat Bayırköylü'nün karıştığı olayda çocukluk arkadaşı Halil İbrahim Yavuz tarafından gelen bazı mesajlarla cinayete ve intihara yönlendirildiği iddia edildi. Yavuz'un olaydan önce arkadaşı Bayırköylü'ye, ?Sen daha önce de 17'nci kata çıkıp aşağıya inmedin mi, ?Sen neden onu da öldürmüyorsun, ?Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak ve ?Fişek parasını ben veririm sen yeter ki o cesareti göster şeklinde mesaj attığı öğrenildi.



MURAT BAYIRKÖYLÜ BEN ONA KIYAMAM NEDEN VURAYIM Kİ



Murat Bayırköylü'nün ise atılan mesajlara, ?Ben ona kıyamam neden vurayım ki şeklinde cevap vermesi üzerine Yavuz'un, ?Senden sonra mutlu mu olsun şeklinde mesaj attığı bilgisi edinildi.



MESAJLARIN ŞAKA MAKSATLI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ



Savcılık şüpheli Yavuz hakkında gözaltı talimatı verdi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Halil İbrahim Yavuz'un sorgusunda, söz konusu mesajları attığını kabul ettiği fakat bunların şaka maksatlı olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.



TUTUKLANDI



?Kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Halil İbrahim Yavuz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.