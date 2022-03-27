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Eskişehir Havalimanı uçuşları, Zafer Havalimanı'na kaydırıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün, havayolu şirketlerine bir yazı göndererek, uçuş operasyonlarını, uçuş garantisi verilen ancak zarar eden, Kütahya Zafer Havalimanı'ndan yapmaları konusunda talimat vermesi, sadece yurtdışı uçuşların yapıldığı Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılmasına neden oldu. 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren tüm seferlerin Zafer Havalimanı üzerinden gerçekleşeceği öğrenildi

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 27 Mart 2022 12:22
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Eskişehir Havalimanı uçuşları, Zafer Havalimanı'na kaydırıldı

Bir süredir tartışılan, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nı işlevsiz hale getirerek, uçuşların Kütahya Zafer Havalimanı'na kaydırılması gerçek oldu.

TALİMATA UYDULAR, ZAFER'E UÇTULAR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), havayolu şirketlerine gönderdiği yazı ile Kütahya Zafer Bölgesel Havalimanı'nı kullanmaları yönünde talimat verdi. 2012 yılında Yap-İşlet-Devret modeliyle yolcu garantisi verilerek hizmete açılan Zafer Havalimanı'nın zarar etmesi ve verilen garantileri karşılayamaması üzerine SHGM, havayolu şirketlerinin, uçuş operasyonlarını Zafer Bölgesel Havalimanı'ndan yapmaları konusunda talimat verdi.

ZAFER HAVALİMANI, ZARAR EDİYOR

2012 yılında Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere, Yap-İşlet-Devret modeliyle, yolcu garantisi verilerek yaptırılan ve hizmete açılan Zafer Havalimanı'nda, beklenen yolcu sayısına ulaşılamadı.

Yüzde 98 oranında yanılma payı olan ve verilen garantinin sadece yüzde 2'sini bile karşılayamayan Zafer Havalimanı'nda 2021 yılında, garanti edilen iç hat yolcu sayısının 775 bin 137 kişi olduğu, iç hat gerçekleşen yolcu sayısının ise 9 bin 228 kişi ve garanti edilen dış hat yolcu sayısının 542 bin 596 kişi, gerçekleşen yolcu sayısının da bin 904 kişi olduğu açıklandı.

2021 yılı için garanti altı gerçekleşmeler nedeniyle görevli şirkete 6 milyon 938 bin 738 Euro ödeme yapıldığı ve 2022 yılı için garanti edilen iç hat yolcu sayısının 775 bin 137 kişi, garanti edilen dış hat yolcu sayısının da 542 bin 596 kişi olduğu ifade edildi. 2022 yılı ilk iki ayında Zafer Havalimanı yine devlete 'zarar' yazdı.

2022'nin ilk 2 ayında garanti edilen yolcu sayısı 219.622, gerçekleşen yolcu sayısı ise 2.588 kişi oldu. Hata payı: yüzde 98,82 ve şirkete ödenecek garanti tutarı: 1.153.634 Euro yani güncel kurla: 18.804.234 TL olduğu ve Ocak-Şubat aylarında Zafer Havalimanı'ndan dış hatlarda ticari seferin olmadığı açıklandı.

ESKİŞEHİRLİLERİN TEPKİLERİNE RAĞMEN 'ZAFER' DEDİLER

Sadece Eskişehir, Brüksel ve Düseldorf arasında gurbetçi vatandaşlara hizmet eden Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nı işlevsiz hale getirerek uçuşların Zafer Havalimanı'nda yapılacak olmasına Eskişehirliler tepki gösterdi.

İktidar milletvekili ve yöneticileri, muhalefet milletvekili ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve havalimanını kullanan gurbetçilerin geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı tüm girişimler ve eylemler ses getirmedi. Yetkililer, Eskişehirlilerin tüm çabalarına rağmen, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın uçuşlarını Kütahya Zafer Havalimanı'na kaydırdı.

TÜM SEFERER 1 NİSAN'DAN İTİBAREN, ZAFER HAVALİMANI'NDA

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı için kapatma kararının verildiği 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren tüm seferlerin Zafer Havalimanı üzerinden gerçekleşeceği öğrenildi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, sosyal medya hesabından, bir havayolu şirketinin Eskişehir'e yapılacak uçuşların Zafer Havalimanı'na kaydırıldığını içeren bir mesaj paylaştı.

Çakırözer paylaşımında, "Ulaştırma Bakanlığı baskısı sonucu havayolu şirketleri Belçika'dan, Hasan Polatkan Havaalanı uçuşlarını Zafer'e yönlendirmiş bile!.. Eskişehir'de ve yurtdışındaki yüzbinlerce vatandaşımız 'istemiyoruz' demesine rağmen bu dayatma, Eskişehir düşmanlığından, Eskişehir'e ihanetten başka bir şey değildir! Hasan Polatkan kapatılmasın. Zafer soygunu Eskişehir'e ödetilemez" ifadelerine yer verdi.

KAPAT [X]

HASAN POLATKAN'A UÇUŞLAR DURDURULMUŞTUR

Havayolu şirketinin paylaşımında da şu ifadeler yer aldı:

"Önemli duyuru: Eskişehir havalimanına bugünden itibaren olan tüm uçuşlar durdurulmuştur. 29 Mart Brüksel-Eskişehir uçuşu olan yolcularımız aynı gün ve saatte Brüksel-Afyon Zafer Havalimanı olarak değiştirilmiştir. Uçuşu olan yolcularımızın bizimle iletişime geçmeleri önemle rica olunur."

KEMAL ATLAN

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