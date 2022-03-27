Karamolllaoğlu yanıtladı: Erbakan hayatta olsa CHP ile hareket eder miydi?

6'lı zirvede Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerle birlikte hareket etmesine yönelik eleştiri yöneltilen Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara TV canlı yayınında bu eleştirilere yanıt verdi.

"ERBAKAN, CHP İLE HAREKET EDER MİYDİ?"



Karamollaoğlu, Fatih Atik'in soruları üzerine siyaset ve ekonomi gündemine yönelik dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Fatih Atik ilerleyen dakikalarda ise Karamollaoğlu'na, Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda CHP ile birlikte olup olmayacağını sordu.

"İLERİ NOKTADA GÜNDEME GETİRİRDİ"



Soruya net ifadelerle yanıt veren Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu. Bugün bizim güttüğümüz politikaları belki de çok ileri bir noktada gündeme getirirdi.

"FİKİRLERİ TOPTAN REDDETMEK YANLIŞ"



Erbakan hocamız bu noktalarda herkesle bir araya gelmekten çekinmez, nerelerde uzlaşılabilir bunun üzerinde dururdu. Her partinin de benimsediği temel fikirler vardır. Bu fikirlerin hepsi kabul edilemez diye bir şey yok..."