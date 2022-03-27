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Oyuncuları kaymakam ve ilçe sakinlerinden oluşan futbol takımı şampiyonluğu kutladı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde oyuncuları kaymakam ile ilçe sakini esnaf, memur ve öğrencilerden oluşan Pasur Belediyespor, bulunduğu ligde ilk defa şampiyon oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Mart 2022 16:09
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Oyuncuları kaymakam ve ilçe sakinlerinden oluşan futbol takımı şampiyonluğu kutladı

Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet, 17 Eylül 2019'da ilçede belediye başkan vekili olarak da görevlendirildi.

Gençlere yönelik sportif faaliyetlere hız veren Gözlet, ilçede 5 yıl önce kurulan ve şu an Diyarbakır Süper Amatör Ligi C Grubu'nda mücadele eden Pasur Belediyespor'a maddi ve manevi destek sundu.

Bununla da yetinmeyen ve takımda forma giyen Gözlet, ilçede yaşayan kasaptan sağlık personeline, belediye çalışanından öğrencisine kadar farklı kesimden oyuncularla antrenman yapıp top koşturmaya başladı.

Tüm oyuncuları lisanslı sporcu olan takım, çıktığı son karşılaşmada sahasında Sur Belediyespor'u 6-0 yendi, 18 maç sonunda namağlup şekilde şampiyonluğa ulaştı.

Beş yıl sonunda ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan takım, play-off maçlarına katılmaya hak kazandı.

Pasur Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) girebilmek için 5 takımla karşılaşacak.

İlk kez şampiyonluk elde eden takım, bu başarıyı ilçede araçlarla tur atarak kutladı.

Oyuncu ve taraftarlar, kutlamalar sırasında Kaymakam Gözlet'i havaya attı.

- "Amacımız gençleri sporla buluşturmak"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Gözlet, AA muhabirine, Pasur Belediyespor'un 5 yıllık mazisi olan bir spor kulübü olduğunu söyledi.

Takımın tamamının ilçedeki gençlerden oluştuğunu, takımda yetişen 5 gencin beden eğitimi ve spor yüksekokulunda (BESYO) eğitimini sürdürdüğünü dile getiren Gözlet, bunun takımdaki diğer gençlere de örnek olduğunu ifade etti.

Gözlet, salgının ardından bu sezon başlayan ligde takıma ve gençlere sürekli destek verdiklerini anlatarak, "Sporun her alanında gençlere destek vermeye çalışıyoruz. Spor salonunu tadilattan geçirdik, ilçeye yüzme havuzu ve gençlik merkezi yapacağız. İlçedeki gençlere sahip çıkıp, onları kötü alışkanlıklardan, niyeti bozuk insanlardan uzaklaştırıp, enerjilerini böyle yerlerde değerlendirmelerini arzuluyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle ilçede stadyum ve aydınlatma yapıldığını dile getiren Gözlet, stat sayesinde gençlerin gece gündüz antrenman yapma şansı bulduğunu aktardı.

"Okullardaki öğrencilerimizi ilk etapta atletizmle besliyoruz. Daha sonra buradaki futbol takımı ya da başka branşlara yönlendirerek onları sporla buluşturuyoruz. Gençlere sahip çıkma arzusuyla geldim. Gençler hep yanlarında olduklarımızı hissetsinler diye takımda oynadım. Amacımız gençleri sporla buluşturmak." diyen Gözlet, takımda 3 maça çıktığını belirtti.

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Gözlet, maçta, kulübede, idmanda gençlerle bir arada olduğuna işaret ederek, "Takımımızdaki sporcuların hepsi kasabından işçisine, kaymakama kadar lisanslı sporcular. Yüzde 100 ilçemizdeki vatandaşlardan kurulan bir takım, dışarıdan kimse yok. Kendimi Kulplu olarak gördüğüm için yüzde 100'ü gururla söylüyorum. Amacımız gençleri sporla buluşturmak. Esnaf, yönetim kurulu da bizi destekliyor. Bir de başarı olunca ilçede çok ciddi birlik ve beraberlik duygusu oluştu. Kulp, bu sezon sporla anıldı, bundan sonra da anılacak inşallah." ifadelerini kullandı.

- "Birlik ve beraberlik içerisinde bu seviyeye geldik"

Pasur Belediyespor Başkanı Medeni Arslan ise Kaymakam Gözlet'in kimi zaman sahada gençlerle ter döktüğünü kimi zaman da 90 dakika boyunca tribünde taraftarlarla takımı desteklediğini belirtti.

Bu sezon oyuncusundan ilçe halkına kadar birlik ve beraberlik içerisinde takımı şampiyonluğa ulaştırdıklarını anlatan Arslan, "Öğrenci, esnaf ve memur arkadaşların hepsi Kulp için bu sahada ter döktü. Birlik ve beraberlik içerisinde bu seviyeye geldik. Hepsini canıgönülden kutluyorum. Bizi 18 maçta namağlup olarak bu seviyeye getirdiler ve şampiyonluğu bize yaşattılar. Diyarbakır'da 30 takım içerisinde tek yenilmeyen takım Pasur Belediyespor. Bunu bize ve Kulp halkına yaşattıkları için şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

- "Şampiyonluğu tüm Kulp halkına armağan etmek istiyoruz"

Kaymakamlık çalışanı ve aynı zamanda takım oyuncusu Ümit Yatçi, takım olarak iyi bir mücadele gösterdiklerini söyledi.

Kaymakam Gözlet'in kendilerine maddi ve manevi her türlü desteği sağladığını ifade eden Yatçi, "Bu şampiyonluğu tüm Kulp halkına armağan etmek istiyoruz. Kaymakamımız gerek saha içinde gerekse de saha dışında her zaman bize yardımcı oluyor, bizimle top oynuyor. Allah'ın izniyle bu sene BAL Ligi'ne çıkacağız." dedi.

Öğrenci Mustafa Çelik de sezon boyunca şampiyonluk arzusuyla mücadele ettiklerini ve bunu da başardıklarını dile getirdi.

Çelik, takım arkadaşlarıyla ilçede bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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