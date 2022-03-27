Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 886 bin 472 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 707 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 219 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 159 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 886 bin 472 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 707 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 610 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 845 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.