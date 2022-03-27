Zonguldak'ta cam silerken 5. kattan düşen kadın öldü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cam sildiği sırada 5. kattan düşerek ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Mart 2022 17:35
Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Sokak'ta 5 katlı binanın son katında temizlik yapmak için pencereye çıkan Aysel Negüzel (54), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız