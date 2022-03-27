Zonguldak'ta cam silerken 5. kattan düşen kadın öldü

Sağlık Bakanlığı GYS'de boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak

Sağlık Bakanlığı 2021 yılında yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerinde asıl listede başarılı olarak ilan edilmesine rağmen boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak