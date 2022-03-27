Asgari ücrete temmuz zammı olacak mı?

ANKARA'DA NE KONUŞULUYOR, TARAFLAR NE DİYOR?

"Artan enflasyon ile birlikte asgari ücret eridi" tartışmalarının ardından, "Yıl içinde ikinci bir zam gelir mi?" sorusu gündeme geldi.

ERDOĞAN: GEREKTİĞİNDE BÖYLE BİR ŞEYİ ESİRGEMEYİZ

O soru Cumhurbaşkanı'na Belçika dönüşü soruldu. ''Yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz" dedi.

Konuyla ilgili henüz somut bir karar verilmedi. Normalde asgari ücret aralık ayında belirleniyor. Son yapılan pazarlıkta da 2022 yılı için yüzde 50.54 zam yapılmıştı. Ancak enflasyon da yüzde 50'yi aştı. Bunun için ikinci zammın gelebileceği, haziran ayında masaya oturup temmuzda maaşlara yeni bir zammın yansıyabileceği senaryoları konuşulmaya başlandı. Ama burada bir işleyiş değişeceği için ikinci toplantıya yönelik önce yasal bir düzenleme gerekiyor.

BİLGİN: BU TARTIŞMALARI ANLAMLI BULMUYORUM

Bakan Bilgin, "Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Ancak yasal durum aralık ayını gösteriyor" diye de eklemişti. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Büyük bir hayat pahalılığı baskısının vatandaşlarımızın üstünde olduğunu ve bunun da hafifletilmesi için elimizdeki bütün imkanları kullanmanın şart olduğunu görüyor ve uyguluyoruz" vurgusu yapmıştı.

ATALAY: YÖNETMELİKTE YOK AMA ÇAĞIRIRLARSA GİDERİZ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise "Haziran ayında olur mu olmaz mı, böyle bir şey yönetmelikte yok. Yaparlar mı, yaparlar. Biz de keyifli haziranda masaya otururuz. Çağırmazlarsa kayıpları aralık ayında masaya koyarız. Milleti beklenti içine sokmamak lazım" demişti.