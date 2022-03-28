2 yıl aradan sonra camilerde ilk teravih

Üç aylardan Ramazan için geri sayım başladı. Türkiye'de Kovid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte bu yıl camilerde teravih ve bayram namazları cemaatle kılınacak, mukabele geleneği sürdürülecek. On bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazı cuma günü kılınacak, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. Kadir Gecesi, 27 Nisan'da idrak edilecek. Ramazan Bayramı'na ise 2 Mayıs'ta girilecek.

RUHUMUZLA ORUÇ TUTMALIYIZ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş anlamına gelen Ramazan'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bozkurt, oruç tutmanın sadece maddi ve manevi anlamda aç kalmak olmadığını vurgulayarak, "Bir Müslüman, orucun manevi ikliminden yeterince istifade edemediği zaman sadece aç ve susuz kalır. Onun için tüm benliğimizle, ruhumuzla oruç tutmalıyız." dedi.

Ramazan ayının ruhu Semerkand'tan TVNET ekranlarına yansıyacak

TVNET, Özbekistan'ın en güzide şehirlerinden Semerkand'ta Ramazan ayı boyunca iftar programı düzenleyecek. İsmail Halis'in sunumuyla Semerkand stüdyosundan gerçekleştirilecek yayın, Ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak.





BU YIL COŞKUYLA GEÇECEK

Orucun samimiyeti, sadakati ve ihlası telkin ettiğini dile getiren Bozkurt, "Oruç ayı ayrıca Kur'an'ın indiği aydır. Bu ayda iftarlar, sahurlar, teravih namazlarıyla birlikte sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği olan sadaka-ı cariyelerimiz var." diye konuştu. Bozkurt, itikafa girme, mukabele yapma ve teravih kılma gibi ibadetlerin Ramazan'a özgü olduğunu belirterek, "Kovid-19 nedeniyle Ramazan'ı coşkulu bir şekilde yaşayamıyorduk. Bu sene gerekli tedbirleri alarak teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi ve itikaf ibadetlerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.