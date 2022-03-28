'Deşifre' sektörünün geldiği nokta: Ders satışlarımız başlamıştır!



Ses kayıtlarının yazılı metne dönüştürülmesi işi yani deşifrecilik, şimdilerde öğrencilerin vazgeçilmezi oldu. Basın toplantısı, konferans ve şirket sunumu gibi etkinliklerin kaydını yazıya aktaran kişiler, deşifreci olarak biliniyor. Dakika başı ücretlerin geçerli olduğu sektör, uzun yıllar bireysel yapılıp ek kazanç kapısı olarak görüldü. 2022'ye geldiğimizde ise, yüzlerce firma ve son teknoloji uygulamaları piyasada bulabilirsiniz. Eğitime bile el atılmış durumda.

DAKİKASI 3 İLA 7 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Artık derste not tutmak istemeyen öğrenci, aldığı ses kaydını deşifrecilere gönderiyor. Onlar da dakikasını 3 ila 7 lira arasında değişen fiyatlarla yazıyor. Bilen bilir, üniversitede sınav öncesi sınıfın en akıllı veya çalışkanının ders notları toplanır, çevredeki fotokopicilerden tüm okula yayılırdı. Hatta bunun ticareti yapılırdı. Şimdi kim uğraşacak; açıyorsun akıllıyı, yüklüyorsun konuşmayı, aktarıyorsun sayfalara. 100 liraya deşifre ettirilen ders notlarının yine öğrenciler tarafından en az yüzde 200 karla satıldığını söyleyelim. Nasıl fikir ama?

İNTERNETTE SAYISIZ İLAN VE UYGULAMA VAR

Piyasada son teknoloji hizmetler de mevcut. Bilgisayara indirilen uygulamalara ses dosyanızı yüklüyorsunuz. Kısa bir süre sonra yüzde 90 başarılı çeviri garantisi ile Word belgenizi alıyorsunuz. Ücretler, avro ile belirleniyor. Dakikasına ortalama 0.004 avro ödüyorsunuz. Örneğin, 300 dakikalık bir paket alırsanız 100 lira kredi kartınızdan çekiliyor. 'Derslerinizi hemen aktarın' ilanlarını bulabilirsiniz. Öğrencilerin tezini bu yöntemle yazdığını da öğreniyoruz. Anlayacağınız Hababam Sınıfı'nın torunları, konuyu kitaptan okuyor, sesi dönüştürüp çalışmasına ekliyor.

BASIN İLK SIRADA

Siz de deşifreci olmak isterseniz doğru adres internet. Onlarca site, çalışma arkadaşları arıyor. Klavyesine güvenen herkes başvuru yapabilir. Şirketler, değişen oranlarda komisyon kesiyor. Basın, halkla ilişkiler, reklamcılar ve organizasyon firmaları ise piyasadaki önemli müşteriler olarak dikkat çekiyor.

Çevren olursa kazancı güzel

Bu işi piyasada bireysel yapanlar, 2 günde bir çalışma aldıklarını paylaşıyor. Ortalamasını 3 liradan düşününce 1 saatlik deşifreden 180 lira kazanıyorlar. Net kazancı paylaşmasalar da kabaca hesap yaparak, geliri deşifre etmeyi boynumuzun borcu biliyoruz. Saatte 180 liralık ses kaydı çözen kişi, haftada 10 iş alınca bin 800 lira kadar kazanıyor. Beklentiyi düşürelim ve haftada bin lira diyelim. O zaman ayda 4 bin lira çıkıyor. Ülke şartlarında 1 saatte 180 lira kazanmanın zorluğunu düşünürsek 'Güzel para' tanımını fazlasıyla hak ediyor.

Haberin analizi

Haberi, yanımızdaki bir konuşmadan tüyo alarak yazdık. Sonrası deşifre etmeye kaldı. Çevresindekilerin yanında bir şey anlatmama kararı aldığı bu kardeşiniz, kedinin kuyruğuna teneke bağlayan çocuklar gibi yoluna devam etmekte kararlı.