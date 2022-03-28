Banka genel müdürlükleri KKM için devreye girdi

2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı
2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı
MSB açıkladı: Yeni bir mayın bulundu, maksatlı müdahale başladı
MSB açıkladı: Yeni bir mayın bulundu, maksatlı müdahale başladı
Kabinenin gündemi: Asgari ücrete ikinci zam, Ramazan öncesi gıda zamları
Kabinenin gündemi: Asgari ücrete ikinci zam, Ramazan öncesi gıda zamları
Sıfır ve ikinci el araba fiyatları değişti araba almak isteyenlere kötü haber
Sıfır ve ikinci el araba fiyatları değişti araba almak isteyenlere kötü haber
Mart enflasyonu çift haneye geçmemek için direniyor!
Mart enflasyonu çift haneye geçmemek için direniyor!
MEB, okullarda Metaverse altyapısı hazırlıklarına başladı
MEB, okullarda Metaverse altyapısı hazırlıklarına başladı
Hava sıcaklıkları hızla artacak, yaz yolda! - Haritalı
Hava sıcaklıkları hızla artacak, yaz yolda! - Haritalı
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 2 ölü, 7'si ağır 33 yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 2 ölü, 7'si ağır 33 yaralı
Altı muhalefet partisi genel başkanından ortak açıklama
Altı muhalefet partisi genel başkanından ortak açıklama
24 saatte 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi, 64 kişi hayatını kaybetti
24 saatte 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi, 64 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: Görüşmenin yeri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: Görüşmenin yeri belli oldu
Soylu: Milletimden bir tek kişinin huzurunu bozan olursa hayatı dar ederim
Soylu: Milletimden bir tek kişinin huzurunu bozan olursa hayatı dar ederim
Ali Yalçın'dan 'öğretmen ataması' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'öğretmen ataması' açıklaması
Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?
Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?
Vaadinde durmayan müteahhitlere Yargıtay'dan kötü haber
Vaadinde durmayan müteahhitlere Yargıtay'dan kötü haber
MSÜ sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
MSÜ sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Asgari ücretle hangi ülkede ne kadar akaryakıt alınabiliyor?
Asgari ücretle hangi ülkede ne kadar akaryakıt alınabiliyor?
Bakan Soylu duyurdu: Kimlik kartlarında yeni dönem!
Bakan Soylu duyurdu: Kimlik kartlarında yeni dönem!
'Onbir ayın sultanı' Ramazan 2 Nisan'da başlayacak
'Onbir ayın sultanı' Ramazan 2 Nisan'da başlayacak
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
MEB'den ana sınıfı atağı: Son 6 ayda 7 bin 800 yeni ana sınıfı açıldı
MEB'den ana sınıfı atağı: Son 6 ayda 7 bin 800 yeni ana sınıfı açıldı
Seçim Kanunu teklifi bu hafta Genel Kurul'da
Seçim Kanunu teklifi bu hafta Genel Kurul'da
Asgari ücrete ek zam yapılır mı? Konuyla ilgili kim ne dedi?
Asgari ücrete ek zam yapılır mı? Konuyla ilgili kim ne dedi?
Peşin paraya yüzde 20 indirimli hazine arazisi
Peşin paraya yüzde 20 indirimli hazine arazisi
Ücretli geçiş vatandaşı durdurmadı
Ücretli geçiş vatandaşı durdurmadı
Türkiye'nin stratejik üssü: 67 ülkeden daha büyük
Türkiye'nin stratejik üssü: 67 ülkeden daha büyük
FETÖ'den yeni yapılanma taktiği: Maklubeye ara
FETÖ'den yeni yapılanma taktiği: Maklubeye ara
Milletvekilleri sahaya indi...Fırsatçıya yeni yaptırım gündemde
Milletvekilleri sahaya indi...Fırsatçıya yeni yaptırım gündemde
Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan Ramazan öncesi umutlandıran açıklama
Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan Ramazan öncesi umutlandıran açıklama
İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği iddiası yalanlandı
İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği iddiası yalanlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Banka genel müdürlükleri KKM için devreye girdi

Para politikasının en önemli aracı haline gelen kur korumalı TL mevduatta gerçek kişilerin ilk vadesinin dolmasının ardından bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre mudilerin mevduatlarını yenilemesi için banka genel müdürlüklerinden telefonlar gidiyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Mart 2022 08:26
Yazdır
Banka genel müdürlükleri KKM için devreye girdi

Kur korumalı TL mevduat ürününde ilk vadeler doldu mudiler kur farkı ile faizlerini aldı. Aralıkta devreye giren uygulamada yüzde 25'in üzerinde üç aylık getiri sağlayan mudilerin kazancı martta beklenen yüzde 60 aylık enflasyon göz önüne alındığında üç aylık enflasyon olması muhtemel yüzde 21,9'un da üzerinde seyretti. Mudiler vadeleri dolduktan sonra ise beklemedikleri bir telefon aldı. Banka genel merkezlerinden aranan mudiler KKM hesaplarını yenilemeleri için teklifte bulunuldu. Bu kez faiz ise üst limitten sunuldu ve paranın büyüklüğüne bakılmaksızın bankalar yüzde 17 faiz verdi.

21 Aralık 2021 itibariyle başlayan önce sadece gerçek kişiler ardından tüzel kişiler ve yabancılara kadar kapsamı genişletilen kur korumalı TL mevduatta geçen hafta gerçek kişilerin ilk üç aylık vadesi doldu. KKM'nin devreye alındığı ilk hafta ve 2021'in son haftası dolar/TL 11.67-13.61 arasında seyretti ve düşük kurdan KKM'ye katılım gösteren mudiler üç ayda enflasyonun üzerinde getiri elde etmeyi başardı. Sonrasında ise Rusya Ukrayna savaşı ve Amerikan Merkez Bankası Fed'in sıkılaştırma hamlelerine kadar da dolar/TL 13.60 lira seviyesinde sakin bir seyir izlemişti. Savaşla birlikte yeniden 14 lirayı aşan dolar/TL'nin piyasa uzmanlarının yaptıkları hesaplara göre 15 lirayı aşmaması içinse Merkez Bankası ve kamudan döviz satışı gerçekleştirildi.

Döviz yenileme sınırlı kaldı

Şimdi ilk gerçek kişilerin yüzde 25'i aşan üç aylık getirileri sonrasındaki hamlesi merakla bekleniyordu. Çünkü hem Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hem de Merkez Bankası KKM'yi para politikası ve enflasyonun geriletilmesinde en önemli araçlardan biri olarak öne çıkarıyor. Gerçek kişilerin ilk vadesinin dolmasının ardından vadenin yenilenmesi için bankaların genel müdürlüklerinden mudilere telefonlar gitti. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre TL mevduatını KKM'ye çeviren çoğu mudinin yeniden üç aylık vade ile katılım gösterdiği belirtilirken döviz mevduatından KKM'ye dönüşte vade yenilemenin sınırlı kaldığına işaret edildi.

Büyüklük ne olursa yüzde 17 faiz

KKM'de bankaların verdiği faiz için politika faizinin üç puan üstü olarak limit belirlenmişti. Bu da yüzde 14 politika faizi göz önüne alındığında en fazla yüzde 17 faiz verilebileceğini gösteriyor. Yine bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre ilk KKM hesaplarında bankalar faiz oranlarını mudinin mevduat büyüklüğüne göre değiştirirken vade yenileme döneminde ise mevduat büyüklüğüne bakmaksızın yüzde 17 faizden işlemleri bağlıyor. Yüzde 17 faiz ise Merkez Bankası verilerinde 18 Mart haftası itibariyle TL mevduata uygulanan yüzde 15,41 faizin de üzerinde gerçekleşti.

Aslında piyasa hükümetin bankaların verdiği yüzde 17 faiz üst limitinin artırılmasını bekliyordu. Ancak kaynaklardan edinilen bilgiye göre kamunun bu yönde bir çalışması bulunmuyor. Kamunun vatandaşın KKM katılım iştahının faizden ziyade kurun seviyesine göre belirlendiğini düşündüğünü belirten kaynaklar yenilenmeyen KKM mevduatlarının ise efektif dövize yönelebileceğine de dikkat çekti.

KKM'den rezervlere 23.2 milyar dolar katkı geldiği hesaplandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verilerine göre 581 milyar 166 milyon lirayı aştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre de dövizden dönüşerek gelen kur korumalı mevduatın büyüklüğü de 321 milyar lira oldu. Böylece bankacılık kaynaklarının yaptığı TCMB oranlarına göre yaptığı hesaba göre bu kanaldan Merkez Bankası rezervlerine yaklaşık 23.2 milyar dolar girdi. Ancak 31 Aralık'ta 111.1 milyar dolar olan TCMB brüt rezervleri 18 Mart haftası itibarıyla 108.7 milyar dolar seviyesine indi. Bu arada Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 18 Mart itibarıyla, bir önceki haftaya göre 1 milyar 338 milyon dolar artış ile 17 milyar 199 milyon dolar oldu. Swap hariç net uluslararası rezervler eksi 43.9 milyar dolardan eksi 45.3 milyar dolara çıktı.

Bankaların TL mevduat faizi yüzde 15,41 seviyesine indi

Merkez Bankası verilerine göre bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 18 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 24 baz puan azalışla yüzde 15,41 olurken dolar mevduat faizi 7 baz puan artışla yüzde 0,86'ya çıktı. Euro mevduat faizi 5 baz puan azalışla yüzde 0,33'e indi. TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 35 baz puan artışla yüzde 20,69'a düştü. TL bazlı konut kredi faizleri 57 baz puan artışla yüzde 18,27; taşıt kredi faizleri 110 baz puan artışla yüzde 26,27 ve ihtiyaç kredi faizleri 21 baz puan artışla yüzde 29,20'ye çıktı. Ticari kredi faizlerinde gerileme yaşanırken tüketici kredileri faizlerinde geçen hafta yükseliş oldu. Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 97 baz puan azalışla yüzde 4,09'a inerken Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 34 baz puan azalışla yüzde 3,62'ye geldi. Ticari kredilere uygulanan mevduat spreadi TL için yüzde 5,28, dolar ve Euro için sırasıyla yüzde 3,23 ve yüzde 3,29 oldu. TL ticari kredilerdeki mevduat spreadi dolar ve Euro kredilere uygulanan spreadin yukarısında seyretmeye devam etti.

Şebnem TURHAN

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Dolar/TL 14,85 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 14,85 seviyelerinde işlem görüyor
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Brent petrolün varil fiyatı 113,14 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 113,14 dolar
İşyeri devri ve satışında tazminat hakları kaybolmaz
İşyeri devri ve satışında tazminat hakları kaybolmaz
Ucuz gıda ve fiyatlarda düşüş için dört koldan destek
Ucuz gıda ve fiyatlarda düşüş için dört koldan destek
Sıfır ve ikinci el araba fiyatları değişti araba almak isteyenlere kötü haber
Sıfır ve ikinci el araba fiyatları değişti araba almak isteyenlere kötü haber

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim üyesine 'dışarıda görüşürüz, şerefsiz' diyen öğrenciye verilen cezayla ilgili önemli karar
Öğretim üyesine 'dışarıda görüşürüz, şerefsiz' diyen öğrenciye verilen cezayla ilgili önemli karar
Danıştay 8. Dairesi, üniversite öğrencisi olan davacının, hocasına hakaret ettiği gerekçesi ile üniversiteden bir ay uzaklaştırılmasına ilişkin davayı reddeden istinaf mahkemesi kararını onadı.
Suçüstü yapılırken paralara dokunmayan memura mahkumiyet kararı bozuldu
Suçüstü yapılırken paralara dokunmayan memura mahkumiyet kararı bozuldu
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, suçüstü yapılmak üzere seri numaraları alınmış paraların teslimi sonrasında paraları hakimiyetine alamadan yakalanması nedeniyle menfaat temininin gerçekleşmediği ve eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesini hukuka aykırı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
İLANDIR
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
YÖK'ten lisansüstü tezlerde yazım dili hakkında karar!
YÖK'ten lisansüstü tezlerde yazım dili hakkında karar!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, lisansüstü eğitim programlarında hazırlanmakta olan tezlerin ilgili Kurulların onayı ile İngilizce yazılabilmesini uygun gördü!
Anayasa Mahkemesinden sendikal haklara ilişkin iki önemli karar
Anayasa Mahkemesinden sendikal haklara ilişkin iki önemli karar
Anayasa Mahkemesi, iki bireysel başvuruda sendikal hakların kullanımına ilişkin önemli kararlar verdi.
MEB: Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir
MEB: Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir
Rehber Öğretmenin okul pansiyonunda nöbetçi belletici öğretmen olarak görev yapıp yapamayacağı hakkında sorulan soruyu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 21.03.2022 tarih ve 97049 sayılı yazısıyla cevapladı.
İşçilik hizmeti Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?
İşçilik hizmeti Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?
Temmuz 1999 yılında 17 yaş altı işçilik hizmeti 2002 girişli Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?
Sağlık Bakanlığı GYS'de boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak
Sağlık Bakanlığı GYS'de boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak
Sağlık Bakanlığı 2021 yılında yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerinde asıl listede başarılı olarak ilan edilmesine rağmen boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak
Anayasa Mahkemesinden, ÖYP'lilerin 50/d kadrosuna aktarılmasına dair önemli karar
Anayasa Mahkemesinden, ÖYP'lilerin 50/d kadrosuna aktarılmasına dair önemli karar
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, kuralla ÖYP kapsamında 2547 sayılı Kanun'un 33. maddesinin (a) maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atananların statülerinin daha az güvenceli olan Kanun'un 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen araştırma görevlisi statüsüne dönüştürülmesini Anayasaya aykırı görmedi.
Danıştay'dan kadroya geçirilen sözleşmeli personelle ilgili şok karar
Danıştay'dan kadroya geçirilen sözleşmeli personelle ilgili şok karar
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, 663 sayılı KHK'nın 45/A kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel gibi 3 yıl sonra kadroya geçirilemeyeceğine karar verdi.
İstifa eden öğretmenlere tekrar dönüş hakkı verilmeli!
İstifa eden öğretmenlere tekrar dönüş hakkı verilmeli!
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde, yeniden atamalar, kadrolu atamaların yüzde 1'i olarak belirlendiğinden ve kadrolu öğretmen alınmadığından, yeniden atamalar yapılamamaktadır. Peki çözüm nedir?
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022
Annenin Sırrıdır Çocuk 1.Bölüm 3. Fragmanı
Annenin Sırrıdır Çocuk 1.Bölüm 3. Fragmanı
Annenin Sırrıdır Çocuk 1.Bölüm 3. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenecek olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk bölümü 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Haftanın fırsat ürünleri (29-02)
Haftanın fırsat ürünleri (29-02)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri