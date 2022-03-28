Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Mart 2022 09:49
Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta, 55 AIF 59 plakalı otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile öğrenci servisi kaldırıma devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız