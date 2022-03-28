MSB açıkladı: Yeni bir mayın bulundu, maksatlı müdahale başladı
Milli Savunma Bakanlığı Bulgaristan sınırında denizde mayın bulunduğunu açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Mart 2022 10:16
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması:
28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir.
Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale
getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır.
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