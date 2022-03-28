2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinde YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Mart 2022 10:32
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
DUYURU
(28 Mart 2022)
2022-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları Açıklandı
13 Mart 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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