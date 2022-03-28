Altının gram fiyatı 922 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 922 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 933,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,3 azalışla 922 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.510 lira, Cumhuriyet altını da 6.170 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 1,2 düşüşle 1.934,2 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ve para politikalarına yönelik belirsizlikler emtia fiyatlarında oynaklığın devam etmesine neden olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikalarında hızlı sıkılaşma sinyalleri vermesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da yükselen enflasyon karşısında Fed'in bu şahin duruşunu takip edeceği beklentileriyle tahvil faizlerinin yükseldiğini aktaran analistler, bunun da altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 haftadır etkili olan yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 2,55 ile Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Analistler, bu hafta Fed ve ECB yetkililerinin para politikalarına ilişkin yönlendirmeleri ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, yurt içinde ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un olası Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini bildirdi.

Bugünün veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve Dallas Fed İmalat Endeksi'nin öne çıktığını vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.900 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.