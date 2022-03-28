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Adam gece duvarı delip soygun yaptı, gündüz karısı altınları kuyumcuda sattı

KONYA'da geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde bir kuyumcunun duvarını delerek bir miktar altın çalan ve güvenlik kamerasına yakalanan şüphelinin yürüyüşünden yola çıkan polis ekipleri 2'si kadın 3 şüpheliyi yakaladı. Çalınan altınların bir kısmının ise şüphelinin karısı tarafından kuyumcuya satıldığı belirlendi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Mart 2022 12:35
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Olay, 21 Mart Pazartesi günü gece 01.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir süre çevreyi gözetleyen bir kişi, kuyumcunun yanında bulunan boş iş yerine havalandırma deliğinden girdi. Şüpheli, yanında bulunan çanta içerisindeki balyoz ile kuyumcunun duvarını kırarak rafta bulunan altınları çantasına doldurduktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaklaşık 4 saat boyunca iş yeri içerisinde duvarı delerek altın çalan şüphelinin giriş ve çıkışı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt edildi.

90 kamera incelendi şahıs yürüyüşünden belirlendi

Sabah olayı fark eden iş yeri çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Şüphelileri yakalamak için kurulan özel ekip, bölgede yaptığı detaylı çalışma neticesinde 10 kilometrelik bir mesafede 90 iş yerinde yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde şahsın yaya olarak kaçtığı istikamet üzerinde yoğunlaştı. Ekipler, daha önceki farklı olaylarda güvenlik kamerasına yansıyan şahıs ile soyguna karışan şahsın yürüyüşünden yola çıkarak güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri karşılaştırması sonucu şüphelinin Hasan Caner K. (30) olduğunu belirledi.

Gece çaldığı altınları gündüz karısı kuyumcuya satmış

Kurulan özel ekip yapılan çalışma sonrasında şahısların saklandığı adrese baskın yaptı. Yapılan baskında olayı gerçekleştiren 10 adet suç kaydı olan Hasan Caner K., 7 adet suç kaydı olan Sevda K. (23) ve arkadaşları Dilber Dilara S.'yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahısların ilk ifadesinde Hasan Caner K.'nin olayı gerçekleştirmesinin ardından dini nikahlı karısı olduğu belirtilen Sevda K.'nin bir kuyumcuya giderek bir miktar altını bozdurduğunu söylemesi üzerine ekipler kuyumcuya giderek çalınan altınları geri aldı. Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kendilerini görüntüleyen gazetecilerin neden soygun yaptınız sorusuna şüpheliler, "Ben mi gerçekleştirdim sanki" diyerek cevap verdi.

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