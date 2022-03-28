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Bazı bankaların ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları düştü

Bankaların Kredi Muslukları Açıldı, Faizsiz Kredi Müjdesi Geldi! Garanti Bankası, Akbank, ING Bank, Yapı Kredi Bankası 5 Bin TL İhtiyaç Kredisi Dağıtacak

Kaynak : Advertorial
Eklenme : 28 Mart 2022 13:10
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Bazı bankaların ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları düştü

Nakit paraya ihtiyacı olanlara kredi musluklarını patlatacak kampanyalar peş peşe açıklandı. Özel bankalar hoş geldin kredisi kampanyaları başlatırken düzenlenen kampanyalar ile acil nakit para arayan kişilere sıfır faizli kredi müjdesi verildi.

Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi paketlerinde en uygun kredi duyuruları ile emlak piyasasına fırsat sunarken, özel bankalar arasında yer alan ING Bank ve Garanti Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi, Yapı Kredi Bankası sıfır faizli taksitli nakit avans kullanma fırsatı ile müşterilerinin borç para arama sorunlarına çözüm sundu.

32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ, İHTİYAÇ VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ!

Bankalarda Pazartesi günü açılışı büyük bir faiz depremine sahne olurken özel bankalardan faiz indirimleri ile nakit paraya ihtiyacı olan kişilere ilaç gibi gelecek kredi kampanyaları peş peşe açıklandı. Yine cebinde TL'si olan kişilere bankalar yüksek mevduat hesabı faiz oranları ile yüksek kazanç elde etme imkanı sundu.
Bankaların başlattıkları kampanyalar için başvurular başladı.

İhtiyaç kredisi çekmek istiyorum diyen kişiler için bankaların faizsiz kredi kampanyaları başvuru koşulları, kredi faiz oranları listesi ile bankaya paraya yatırmak isteyenler için en yüksek faiz veren bankalar listesine ULAŞMAK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ...

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