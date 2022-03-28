'6'lı parti, altının bomboş olduğu bir mutabakat metni sundu'

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 20 yılda büyük işlere imza attığını, 18 Mart'ta dünyanın en büyük asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açıldığını anlattı.

AK Parti dönemindeki asırlara sarih hizmetlerin, milletle buluşturulduğunu, milletin hizmetine sunulduğunu ifade eden Akbaşoğlu, AK Parti'nin kazandırdığı eserlerden birinin de cuma günü açılışı yapılan Tokat Havalimanı olduğunu söyledi.

Akbaşoğlu, Tokat Havalimanı'nın Türkiye'nin 57. havalimanı olduğuna işaret ederek, "AK Parti iktidarları dünyanın en doğru, en güzel, en iyi, en faydalı işlerini de yapsa 'biz iktidarı alkışlamayız' diyen bir muhalefetten takdir beklemek mümkün değil." ifadesini kullandı.

Bazı muhalefet temsilcilerinin, "Yap-işlet-devret" konusunda doğru olmayan değerlendirmeler yaptığını belirten Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu, 'başörtüsü meselesini ben çözdüm' şeklinde beyanlarda bulunarak milleti aldatmaya ve kandırmaya çalıştığı gibi belki bakarsınız bu yap-işlet-devret modeli ile '1915 Çanakkale Köprüsü'nü de Tokat Havalimanı'nı da ben yaptım' diyebilir. O konuda bunun çok örneklerini gördük. Dolayısıyla bu konuda muhalefetin ne dediğinin bir hükmü yok. Millet ne diyor? Millet meydanlarda haykırıyor ve 'Umudumuz AK Parti'dir. Gerçekten yaparsa AK Parti yapar' diyor. Bunda en ufak bir tereddüt söz konusu değil." diye konuştu.

-"Ekonomik istiklal mücadelemizi de zaferle neticelendireceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nasıl ki istiklal mücadelemizin kumandanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, 'tam bağımsız Türkiye, manda ve himaye kabul edilemez' temel prensipleri çerçevesinde istiklal mücadelemizi ortaya koyduk ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi kurduysak şu anda da liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bir ekonomik bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Bu çerçevede herkes şundan emin olsun ki; bugüne kadar 19 yıldır yazdığımız destanda alt yapıyı hazırladık. TEKNOFEST gençliğinin kendine özgüvenini ve neler başarabileceğini gerçekten milli savunma sanayinde, teknolojisinde gösterdiğimiz en güzel örneklerle bütün dünyaya ilan ettik. Dünyada şu anda Türkiye İHA, SİHA ve TİHA teknolojisinde bir numaradır. Yeni milli ve yerli büyüme modeli ile inşallah en güzel neticeleri alarak, milletimizin alım gücünü artırmak suretiyle refahını artırma noktasında da önümüzdeki süreçte büyük hamleleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye'yi millet-devlet kaynaşması ile hep birlikte inşa ve ihya ediyoruz. Ekonomik istiklal mücadelemizi de zaferle neticelendireceğiz. Milletimizi, bütün dünya milletleri ailesinin en onurlu, en müreffeh toplumu haline hep birlikte getireceğiz."

- "Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşında aktif dış politika yürüttü"

Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Akbaşoğlu, Türkiye'nin bu konuda aktif dış politika yürüttüğünü, barışa katkı verme mücadelesini en üst noktada sergilediğini vurguladı.

Türkiye'nin dış politikadaki onurlu yaklaşımının meyvelerini gösterdiğini aktaran Akbaşoğlu, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu riyasetinde bir araya gelerek, konuları müzakere ettiğini anımsattı.

Akbaşoğlu, Türkiye'nin aktif, samimi, ilkeli ve barışa dönük bu yaklaşımının her iki ülke ve dünya halkları, devletleri tarafından takdirle karşılandığını dile getirerek, "Rusya-Ukrayna heyetler arası görüşmelerin barışla neticelenebileceği bir süreçte Türkiye, başat ve öncü bir rol üstlenmiştir." diye konuştu.

-"İstanbul'un hali perişan durumuna bakın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde şehre kazandırdığı eser ve hizmetlere dikkati çeken Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bir de CHP zihniyetinin elinde son 3 yıldır bulunan İstanbul'un hali perişan durumuna bakın. Her yıl 20 bin konut üreterek, 5 yılda toplam 100 bin depreme dayanıklı konut üretileceğini söyleyen CHP zihniyetinin bugüne kadar 60 bin konut üretmesi lazımdı. Bırakın 60 bini, 6 bin konut ürettiler mi? Asla, sadece aldatmaca, sadece kandırmaca, sadece algı oyunu. İçler acısı bir durum. İki zihniyet arasındaki farkın hem yerel yönetimlerde hem merkezi yönetimlerdeki farkını görmek isteyen, yapılan hizmet ve eserlere mukayeseli gözle, objektif şekilde bakarsa bu hakikatleri net bir şekilde görür."

-"Açmazlar sokağı içerisinde olduğunuzu siz de biliyorsunuz"

Akbaşoğlu, 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantıya ilişkin ise, "6'lı parti bir araya geldi. Altının bomboş olduğu bir mutabakat metni sundu. 'Güçlendirilmiş parlamenter sistem' diye aylardır, yıllardır çalıştıkları metnin altı boş çıktı ancak aldatmaya, kandırmaya dönük ifadeler söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanını doğrudan, millet kendisi seçmeye devam mı edecek? Yoksa milletin elinden bu yetkiyi alıp, parlamentoya mı seçtireceksiniz?' Niye bunu yazmadınız? Niye boşlukta bıraktınız 6'nız birden?" sorularını yönelten Akbaşoğlu, "Çünkü bu konuda da samimi değilsiniz. Kamuoyu bu soruyu size soruyor, cevabını bekliyor ancak sözlü ve yazılı olarak bunu ortaya koymaktan çekiniyorsunuz. Niye? Çünkü çelişkiler yumağı, açmazlar sokağı içerisinde olduğunuzu siz de gayet iyi biliyorsunuz." dedi.