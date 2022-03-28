6'lı masadan vatandaşın yarısının haberi bile yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine altı muhalefet partisi genel başkanı 6'lı Masa etrafından dün akşam ikinci kez buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ikinci buluşması 5 saat sürdü.

Ancak MetroPoll Araştırma'nın 6'lı Masa'nın ilk toplantısı için yaptığı anket büyük hayaller kuran 6'lı Masa'nın hayallerini suya düşürecek cinsten. 6'lı Masa kararıyla 28 Şubat'ta açıklanan Genişletilmiş Parlamenter Sistem önerileninden ve o toplantının yapıldığından toplumun yüzde 53'ten fazlanını haberi bile olmamış.

MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, anketin sonuçlarını, "Halkımız 28 Şubat liderler toplantısın yeterince haberdar olmamış görünüyor. Yeni bir girişimin iletişimi kendisi kadar önemlidir." notuyla paylaştı. Buna göre "6 muhalefet liderinin düzenlediği 28 Şubat toplantısından haberdar mısınız" diye sorulmuş. Katılımcıların yüzde 53.7'si 'evet" derken, yüzde 46.3'ü ise 'hayır' cevabını vermiş