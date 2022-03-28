Nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi, öğretmeni kurtardı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulda boğazına yiyecek takılan öğrenci, öğretmenin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Mart 2022 16:45
Burhaniye Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulunda öğle yemeği sırasında öğrencilerden Muhammed E'nin (6) nefes borusuna makarna takıldı.
Olayı gören öğretmenlerden Fırat Koçan, çocuğa Heimlich manevrası uygulayarak boğazındaki makarnanın dışarı çıkmasını sağladı.
Okula çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürülen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız