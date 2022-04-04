Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Camiye giden imam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Camiye giden imam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan Güldür Güldür ekibine teşekkür
Bakan Koca'dan Güldür Güldür ekibine teşekkür
Vaka sayısı 10 binin altına düştü
Vaka sayısı 10 binin altına düştü
Ankara'da, kışladan konvoy ile çıkış görüntülerine inceleme
Ankara'da, kışladan konvoy ile çıkış görüntülerine inceleme
Başkent şiddetli rüzgara teslim! Ağaçlar devrildi
Başkent şiddetli rüzgara teslim! Ağaçlar devrildi
Şehir içi ulaşımda tek kart dönemi
Şehir içi ulaşımda tek kart dönemi
Zerdeçal türevlerinin Kovid-19 ilacı yapımında kullanılabileceği ispatlandı
Zerdeçal türevlerinin Kovid-19 ilacı yapımında kullanılabileceği ispatlandı
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Toz taşınımı bekleniyor
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Toz taşınımı bekleniyor
Valinin açılışını yaptığı markette ayçiçek yağı 10 günde yüzde 70 zamlandı
Valinin açılışını yaptığı markette ayçiçek yağı 10 günde yüzde 70 zamlandı
Vali Ümit açıkladı: Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?
Vali Ümit açıkladı: Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?
İcra sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
İcra sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Dışı okul içi fabrika: Üreterek öğreniyorlar
Dışı okul içi fabrika: Üreterek öğreniyorlar
Çocuk tesliminde yeni uygulama 11 ilde başlıyor
Çocuk tesliminde yeni uygulama 11 ilde başlıyor
Nisan ayında ekonomi gündemi yoğun
Nisan ayında ekonomi gündemi yoğun
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı, 3 ayda yüzde 158 arttı
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı, 3 ayda yüzde 158 arttı
Muhtar maaşlarını artıracak teklif bu hafta Genel Kurul'da
Muhtar maaşlarını artıracak teklif bu hafta Genel Kurul'da
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Vergi düzenlemesi inşaata nefes olacak
Vergi düzenlemesi inşaata nefes olacak
Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı
Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı
TMO Genel Müdürü: Ayçiçeği yağı ve bakliyat sorunu yok
TMO Genel Müdürü: Ayçiçeği yağı ve bakliyat sorunu yok
Ak Parti'de seçim hazırlığı başladı: İki şirketle görüşülüyor
Ak Parti'de seçim hazırlığı başladı: İki şirketle görüşülüyor
TÜBİTAK burslarında başarı ölçütleri kaldırıldı
TÜBİTAK burslarında başarı ölçütleri kaldırıldı
Ukraynalı müzakereci: Zelenskiy-Putin görüşmesi büyük ihtimalle Türkiye'de olacak
Ukraynalı müzakereci: Zelenskiy-Putin görüşmesi büyük ihtimalle Türkiye'de olacak
Bolu Dağı Tüneli ne zaman trafiğe açılacak?
Bolu Dağı Tüneli ne zaman trafiğe açılacak?
Erdoğan: Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk
Erdoğan: Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk
MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır
MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı
Erdoğan: Vicdansızlık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız
Erdoğan: Vicdansızlık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Danıştay Sekizinci Dairesi, Rektörün geçici görevlendirme yetkisinin nakil sonucu doğuramayacağı gerekçesiyle süreli olarak yapılmayan işlemi iptal etti!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 04 Nisan 2022 00:04
Yazdır
Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Dava konusu olayda, Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığında araştırma görevlisi kadrosunda, bilgi ve belge uzmanı olarak görev yapan davacı 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde görevlendirilmiştir.

İlk derece mahkemesi, ilgili üniversiteye bağlı Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde kütüphane hizmetlerini gerçekleştirmek ve müze arşiv çalışmalarına katkıda bulunmak üzere davacının da rızası dahilinde 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirmenin hukuka uygun şekilde yapıldığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirmenin geçici nitelikte olması gerektiği ve belirli bir süre belirtilmeksizin yapılan bu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar vermiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/1365

Karar No : 2022/310

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): .'ı temsilen

. Sendikası

Vekili : Av. .

Karşı Taraf (Davalı) : . Üniversitesi Rektörlüğü Vekili

: Av. .

İstemin Özeti : . İdare Mahkemesinin . gün ve E:., K:. sayılı kararının, hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KAPAT [X]

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : .

Düşüncesi : Hukuka aykırı olduğu anlaşılan İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Dava; Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığında, araştırma görevlisi kadrosunda, bilgi ve belge uzmanı olarak görev yapan davacının, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde görevlendirilmesine ilişkin Rektörlüğün . tarih ve . sayılı işlemi ile işlem ile bu işleme karşı yapılan itirazın zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü mezunu olan ve Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'nda araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan davacının, 1340 adet yazma eser olmak üzere bir çok kitap ve yazılı eserin bulunduğu anlaşılan aynı üniversiteye bağlı Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde kütüphane hizmetlerini gerçekleştirmek ve müze arşiv çalışmalarına katkıda bulunmak üzere davacının da rızası dahilinde, görevlendirildiği anlaşıldığından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13/b-4 maddesi ile rektöre verilen yetki çerçevesinde hizmetin gereği olarak ihtiyaç doğrultusunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ''Rektör'' başlığını taşıyan 13. maddesinin (b) bendinde, rektörün görev, yetki ve sorumluluklarına yer verilmiş olup, anılan bendin 4. fıkrasında; ''Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,'' rektörün görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesiyle rektöre tanınan yetki; öğretim elemanlarının veya diğer personelin zorunlu ihtiyaç hallerinde ve belli sürelerle geçici olarak görevlendirilmelerini içeren bir yetkidir. Anılan düzenlemenin getiriliş amacına aykırı bir şekilde cezalandırma amacıyla kullanılamayacağı gibi bu yetki keyfi ve mutlak olmayıp kamu yararı amacına ve hizmet gereklerine uygun belirli sebeplere dayanılarak kullanılmak zorundadır.

Dosyanın incelenmesinden; Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığında, araştırma görevlisi kadrosunda, bilgi ve belge uzmanı olarak görev yapan davacının, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde, kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve müze/arşiv çalışmalarına katkıda bulunmak üzere görevlendirilmesine ilişkin işlemin ve bu işleme karşı yapılan itirazın zımnen reddine ilişkin işlemin, görevlendirme süresi belirtilmeksizin tesis edildiği, geçici ihtiyaç durumunun bulunmadığı, rızasının olmadığı, takdir yetkisinin yerinde kullanılmadığı, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olduğu öne sürülerek iptali istemiyle bakılan dava açıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda; 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirmenin geçici nitelikte olması gerekirken, dava konusu işlemin, davacının naklen atanması sonucunu doğuracak şekilde belirli bir süre belirtilmeksizin tesis edildiği anlaşıldığından, hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; . İdare Mahkemesinin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmediğinden, kullanılmayan . TL yürütmenin durdurulması harcının davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 27/01/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Mahkeme kararının onanması gerektiği düşüncesiyle aksi yönde oluşan çoğunluk kararına katılmıyorum.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Yargıtay'dan emsal karar: Eve geç giden koca şimdi yandı
Yargıtay'dan emsal karar: Eve geç giden koca şimdi yandı
Kırmızıda geçip ölümlü kazaya neden olan ambulans şoförüne hapis
Kırmızıda geçip ölümlü kazaya neden olan ambulans şoförüne hapis
Yargıtay, işçinin 16 yıl boyunca izin kullanmaması 'hayatın olağan akışına' aykırı
Yargıtay, işçinin 16 yıl boyunca izin kullanmaması 'hayatın olağan akışına' aykırı
Sahte diploma ile kekemelik merkezi açan adama 55 yıl hapis
Sahte diploma ile kekemelik merkezi açan adama 55 yıl hapis
Başakşehir'de hastanede hemşireyi darbeden iki sanık tahliye edildi
Başakşehir'de hastanede hemşireyi darbeden iki sanık tahliye edildi
Bursa'da sahte 'kekeme profesörü' yeniden yargılanıyor
Bursa'da sahte 'kekeme profesörü' yeniden yargılanıyor

Bu Habere Tepkiniz

Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Danıştay Sekizinci Dairesi, Rektörün geçici görevlendirme yetkisinin nakil sonucu doğuramayacağı gerekçesiyle süreli olarak yapılmayan işlemi iptal etti!
EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

5510 Sayılı Kanunda bulunan engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması kuralları bu yazıda açıklanacaktır
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankadan-buyuk-mujde_adv1612
Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?

Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?

5434 ve 5510'a tabi olanlar arasında farklılık var mıdır?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin 8/24 çalışma sistemine geçmesini istedi
Danıştay hafif disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi

Danıştay hafif disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi

Danıştay 8. Dairesi, .. Rehabilitasyon Merkezinde psikolog olarak görev yapan davacının 657 sayılı Kanun'un 125/D-f maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili açılan davada bir alt disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi.
5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.
Anayasa Mahkemesi FETÖ'den atılan 1416'lara ilişkin kararını verdi

Anayasa Mahkemesi FETÖ'den atılan 1416'lara ilişkin kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesi ile öğrencilikle veya mecburi hizmetle yükümlü bulundukları süre içerisinde kadrolarıyla ilişiği kesilenler hakkında 1416 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı hükmüne ilişkin kararını verdi.
Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi alımlarında ek koşul-özel koşul krizi derinleşiyor!
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 15 Nisan 2022.
Gönül Dağı 59. Bölüm Fragmanı

Gönül Dağı 59. Bölüm Fragmanı

Gönül Dağı 59. Bölüm Fragmanı Yayımlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 Nisan 2022.
Kurtlar Vadisi'nin bir yıldızı daha hayatını kaybetti! Ölüm nedeni...

Kurtlar Vadisi'nin bir yıldızı daha hayatını kaybetti! Ölüm nedeni...

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Mete Aymar' karakterini canlandıran ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan'dan kötü haber geldi.