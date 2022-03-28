Bu ilkokul elektriğini güneşten sağlayacak

Sarıgöl Çavuşlar İlkokulu, elektrik ihtiyacının tamamını güneş enerjisinden sağlayacak. Bu çerçevede okul aile birliği ve okul yönetiminin iş birliğiyle çatıya 24 adet güneş paneli yerleştirildi. Binanın tüm enerji ihtiyacını karşılayacak olan sistem sayesinde okulun enerji maliyeti sıfıra indirildi. Okulun şu an itibarıyla elektrik faturasının "sıfır" denilecek seviyede olduğunu belirten Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Okul ile okul aile birliği işbirliğiyle okulumuzun çatısına güneş panelleri kuruldu. Bu okulumuz Manisa'da güneş panelleriyle elektrik ihtiyacını karşılayan ilk ilkokul olma özelliğini taşımakta. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"