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Van-İran uçak seferleri 'fahiş fiyat' nedeniyle sona erdi

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, yaklaşık 2 ay önce başlatılan Van-İran uçak seferlerinin, yer hizmetleri alan firma tarafından uygulanan fahiş fiyatlar nedeniyle sona erdiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Mart 2022 19:28
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Van-İran uçak seferleri 'fahiş fiyat' nedeniyle sona erdi

Kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından 4 Şubat'ta İran'dan ilk uçağın Van'a geldiğini ifade ederek, "Van valimizin büyük desteği doğrultusunda devlet töreni ile bu uçağımızı halaylar ve güllerle karşıladık. Gelen ilk uçakta Tahran acenteleri ilimizi ve bölgemizi bilmedikleri için 3 gece 4 gündüz konaklamalarını otellerimiz karşıladı. Vali ve belediye başkanlarının da destekleri oldu. Gelen misafirlerimiz de memnun kalıp geri döndüler. Bunun geri dönüşünü ikinci uçakta gördük. En kötü sezonda olmamıza rağmen ikinci uçakla 87 kişiyi Van'a getirdik" dedi.

"Bu faturaları ödememiz gerektiğini söylediler"

İkinci uçaktan sonra yer hizmetleri alan firmanın kendilerine fahiş fiyatları nedeniyle seferleri kesmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Özgökçe, "Bu uçağı bırakırken bir maliye çalışması yaptık. Hem İran tarafında hem de Van havaalanlarının bize bir yer maliyeti olacaktı. Van Ferit Melen Havaalanı'nın bizden talep ettiği fiyat 3 bin 400 euro idi. İran'daki havaalanının yer hizmetlerini de aldıktan sonra uçak koltukları için kişi başı bir fiyat belirledik. Biz koltukları bin TL'den sattık. Ancak ilk uçağımız bir gece hava muhalefetinden dolayı havaalanında kaldığı için 42 bin 600 euro, hiçbir hava muhalefeti yaşamamasına rağmen ikinci uçağımıza da 5 bin 200 euro fatura kestiler. Bize söyledikleri ücret de 3 bin 400 euro idi. Ben firmanın müdürü ile defalarca telefonda görüştüm. Kendi özel aracımla İstanbul'a gidip firma sahibi ile yüz yüze de görüştüm. Faturalarda bir hata olduğunu, düzelteceklerini söylediler. Bize bir ay sonra geri dönüş yaptılar. İran'a uygulanan ambargodan dolayı fiyatı indiremeyeceklerini, bu faturaları ödememiz gerektiğini söylediler. Bizim İran'daki partnerimiz de firmaya dava açtı ve bu faturaları ödemeyeceklerini söyledi. Böylece yer hizmetleri veren firmanın bize kestiği faturalardan dolayı uçuşları iptal etmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

"Hiçbirinden destek görmedik"

Yaşanan sıkıntıyla ilgili Van Valisi ve milletvekilleri ile telefonda görüştüğünü de sözlerine ekleyen Özgökçe, "Vekillere faturaları gönderdim. Bu konuda destek istedim. Maalesef şu ana kadar Van'ın seçilmiş milletvekillerinden, mülkü idare amirlerinden ve iş dünyasından hiçbirinden destek görmedik. Durumumuz gerçekten vahim. Bu şehre yazık ediyorlar. Biz iç piyasada da ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Uçuş firmaları Van'a yeteri kadar uçak göndermiyor. Gelen uçaklar da biletleri en yüksek fiyattan satıyorlar. İnsanlar da mecbur kaldıkları için bu biletleri alıyor. Bu bizim şehrimize yapılan bir ihanettir. Bu kabul edilir bir şey değil" diye konuştu.

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