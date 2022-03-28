Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV yüzde 8 oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık."

"Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz."

"Satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır."

"Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır."

"Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek, inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz."

"Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir."

"Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükseltiyoruz"