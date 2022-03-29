Altyapı yatırımları tamamlandı, şimdi sıra üretim ve istihdamda

Türkiye'nin megaprojelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının ardından muhalefet bir defa daha AK Parti'ye yüklenerek 'Sadece köprü yapıyorsunuz, fabrika yapmıyorsunuz, olan fabrikayı kapatıyorsunuz' kara propagandasına başvururken, veriler bu iddiaları çürütüyor. Türkiye'nin yıllarca ihmal edilen altyapısı tamamlanırken, stratejik yatırımlar ve yeni kurulan fabrikalar ile Türkiye şahlanış dönemine hazırlanıyor. Bu kapsamda Türkiye yeni ekonomik modeliyle üretim ve ihracat odaklı büyümeye odaklanıyor.

DEV FABRİKALAR KURULDU

Son 20 yılda çok sayıda fabrika ve tesis, devlet desteğiyle ülkeye kazandırıldı. AK Parti döneminde stratejik dev fabrika ve tesisler hizmete girdi. Ankara'da Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi, İstanbul'da Avrupa'nın en büyük tıbbi atık sterilizasyon tesisi ve Türkiye'nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi, Mersin'de Avrupa'nın en büyük ikinci tesisi olan yerli üretim güneş santrali, Aksaray'da Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve Türkiye'nin en büyük biyogaz ve elektrik enerjisi üretimi tesisi, Samsun'da Türkiye'nin ikinci büyük alüminyum kablo fabrikası, Konya'da Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikası, Siirt'te dünyanın 3'üncü büyük fıstık fabrikası ve İzmir'de Türkiye ve Balkanların en büyük et entegre tesisi, son yıllarda açılan dev yatırımlardan sadece birkaçı...

OSB PATLAMASI YAŞANDI

Türkiye'nin sanayiini kalkındıran organize sanayi bölgeleri (OSB), sanayi siteleri ve endüstri bölgelerinde ciddi yatırımlar yapıldı. 2002 yılında sadece 192 OSB olan Türkiye'de, şu anda OSB bulunmayan il kalmadı. 2003-2021 yılları arasında 140 OSB daha kuruldu. Sadece son iki yılda kuruluş işlemleri tamamlanarak tüzel kişilik kazandırılan 21 OSB ile birlikte Türkiye'deki OSB sayısı toplamda 332'ye ulaştı. OSB'lerde 20 yıl önce 11 bin 395 işletme bulunurken, bu sayı son iki yılda eklenen 2 bin 254 işletme ile birlikte 2002'ye göre 44 bin 167 arttı. Böylece, Türkiye'nin OSB'lerindeki işletmelerin sayısı 55 bin 562'ye yükseldi. Öte yandan, tamirat ve imalatla uğraşan küçük işletmelerin yer aldığı sanayi sitelerinde de büyük yatırımlar yapıldı. Geçen yılın sonuna kadar toplam 489 sanayi sitesi hizmete sunuldu. Şu anda ülkede 22 endüstri bölgesi bulunurken bu bölgelerin sayısının artması için de çalışmalar sürüyor.

İSTİHDAM DA FIRLADI

Sayıları her geçen gün artan organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve endüstri bölgelerinde istihdam da arttı. Geçtiğimiz yıl OSB'ler, 200 bin yeni istihdam sağlayarak 2 milyon 290 bin kişi ile tarihin en yüksek istihdam rakamına ulaştı. Sanayi sitelerindeki 96 bin 229 iş yerinde ise yaklaşık 481 bin kişi istihdam edildi. Bunlara ek olarak 'ara elaman' sıkıntısının çözülmesi için de projeler hayata geçiriliyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "2022 yılı sonuna kadar bir milyon çırak hedefliyoruz. Bunu genç işsizliğini düşürmek için etkin bir enstrüman olarak kullanmak istiyoruz. Daha önce 87 tane OSB'de mesleki eğitim merkezi vardı. 2021'in sonunda tüm OSB'lerde mesleki eğitim merkezlerini kurduk" açıklamasını yapmıştı.

"YANDAŞ" İDDİASIDA TEMELSİZ

Diğer taraftan, muhalefetin 'Proje ihalelerini AK Parti'ye yakın isimlere ait firmalarının kazandığı' iddiası da boş çıktı. Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Demir Yolu, Yerköy - Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi önemli projelerin ciddi bir kısmında CHP 22. Dönem İstanbul Milletvekili Ersin Arıoğlu'nun sahibi olduğu Yapı Merkezi firmasının imzası bulunuyor.

SANAYİDE KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

Muhalefetin gündeme getirmeye çalıştığı fabrika kapatma konusu ise 2002 öncesine dayanıyor. Hacıömer Halıcılık Tesisi, Diyarbakır Halı Fabrikası, Trabzon Balık Mamulleri Fabrikası, Kayseri Pamuklu İşletmesi, Nazilli Basma Sanayi İşletmesi, Erzurum Tarım Alet Makineleri İşletmesi, İzmir Klor-Alkali Fabrikası ve Elazığ Gübre Sanayi Fabrikası 2002 öncesi kapatılan fabrikalardan bazıları.