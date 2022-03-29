Malatya'da bir kişi yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Mart 2022 08:18
Hanımın Çiftliği Mahallesi Battalgazi yolu kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde tüfekle yaralı olduğu tespit edilen Enes Yıldırım'ın (34) hayatını kaybettiğini belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız