Başkent'te 'sınav ve çalışma evleri' FETÖ operasyonunda 70 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "kurum sınavlarına hazırlık çalışma evleri"ne yönelik soruşturmada aralarında aktif kamu görevlilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2014-2016 yılları arasında örgüt tarafından Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan, her biri kod isimle anılan kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda söz konusu evlerde kaldığı dönemde şahsi telefonlarını kullanmayarak, eve tahsis edilmiş hatlar üzerinden yakınlarıyla görüştüğü belirlenen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 29 ilde aralarında aktif kamu görevlilerinin de olduğu şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

HAKİM SAVCI ÇALIŞMA EVLERİ SORUŞTURMASINDA 21 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hakim-savcı sınav çalışma evleri"ne yönelik soruşturmasında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, üniversite öğrenimi sırasında örgütte çeşitli düzeylerde görev alan, Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen ve hakkında örgüt üyesi olduğuna dair deliller bulunan çoğu avukat 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 12 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtildi.