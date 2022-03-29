Polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
Polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli
Sponsorlu İçerik
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
'O doktora dayak değil kurşun atarım' diyen hasta yakınına uzaklaştırma kararı
'O doktora dayak değil kurşun atarım' diyen hasta yakınına uzaklaştırma kararı
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Adalet Bakanlığı duyurdu: Açık cezavi hükümlülerinin izni uzatıldı
Adalet Bakanlığı duyurdu: Açık cezavi hükümlülerinin izni uzatıldı
MBSTS sonuçları açıklandı
MBSTS sonuçları açıklandı
MEB, 2022 LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzunu yayımladı
MEB, 2022 LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzunu yayımladı
'Barışa dair ümitler yeşermiş tüm dünyayı heyecanlandırmıştır'
'Barışa dair ümitler yeşermiş tüm dünyayı heyecanlandırmıştır'
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Başkent'te 'sınav ve çalışma evleri' FETÖ operasyonunda 70 gözaltı
Başkent'te 'sınav ve çalışma evleri' FETÖ operasyonunda 70 gözaltı
Emekliye zamlı bayram ikramiyesi yolda
Emekliye zamlı bayram ikramiyesi yolda
KDV düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu!
KDV düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu!
Refüjde turunç toplayan 3 kadın otomobillerin çarpması sonucu öldü
Refüjde turunç toplayan 3 kadın otomobillerin çarpması sonucu öldü
İşkur İl Müdürü: Fabrikalar işçi bulamıyor
İşkur İl Müdürü: Fabrikalar işçi bulamıyor
Bakan Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü'nden dün 6 bin araç geçti
Bakan Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü'nden dün 6 bin araç geçti
Yeni KDV düzenlemesi ikinci elde fiyatları artıracak
Yeni KDV düzenlemesi ikinci elde fiyatları artıracak
MHP'li Vekil, 'Erdoğan'la görüştüm' deyip açıkladı: Asgari ücrete zam gelecek
MHP'li Vekil, 'Erdoğan'la görüştüm' deyip açıkladı: Asgari ücrete zam gelecek
Nefes borusuna makarna kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
Nefes borusuna makarna kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
MB duyurdu: 5 TL'lik banknotlarda değişiklik yapıldı
MB duyurdu: 5 TL'lik banknotlarda değişiklik yapıldı
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 364 yeni vaka, 61 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 364 yeni vaka, 61 vefat
Yeni KDV uygulamalarının detayları belli oldu
Yeni KDV uygulamalarının detayları belli oldu
Milletvekili Seçimi Kanunu teklifi TBMM'de görüşülmeye başlanıyor
Milletvekili Seçimi Kanunu teklifi TBMM'de görüşülmeye başlanıyor
MEB'in okullara gönderdiği kitapları hurdacıya satan memur tutuklandı
MEB'in okullara gönderdiği kitapları hurdacıya satan memur tutuklandı
Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV yüzde 8 oldu
Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV yüzde 8 oldu
Erdoğan: Sıkıntılarımız geçici, kazanımlarımız bakidir
Erdoğan: Sıkıntılarımız geçici, kazanımlarımız bakidir
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevden alındı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevden alındı
İstanbul müzakeresinin tarih ve saati belli oldu
İstanbul müzakeresinin tarih ve saati belli oldu
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevine iade edildi
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevine iade edildi
Konya Şeker'den fiyat artışı açıklaması: Zam yapmadık
Konya Şeker'den fiyat artışı açıklaması: Zam yapmadık
İki bakanlıktan ortak proje: Çevre Dostu Bin Okul
İki bakanlıktan ortak proje: Çevre Dostu Bin Okul
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Barışa dair ümitler yeşermiş tüm dünyayı heyecanlandırmıştır'

Erdoğan: Liderlerinizin talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş tüm dünyayı heyecanlandırmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Mart 2022 09:46
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Tüm uluslararası platformlarda iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan, kollayan, gözeten, adilane bir yaklaşım sergiledik." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Rusya-Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, böylesine kritik bir dönemde heyetleri misafir etmekten, barışı tesis etme yolundaki gayretlerine katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıların ve yapılacak görüşmelerin, Ukrayna ve Rusya ile bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Liderlerinizin talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci, barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. Görüşmeleri bu kapsamda canıgönülden destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Heyetlerin ülkeleri adına büyük bir gayret gösterdiğini ve göstermeye de devam ettiklerini belirten Erdoğan, Ukrayna ve Rusya heyetlerini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5'inci haftasına giren çatışmaların, dost ve komşu olarak kendilerini derinden üzdüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Krizin başladığı ilk günden itibaren tırmanmanın önüne geçilmesi amacıyla her düzeyde samimi gayret sarf ettik. Aramızdaki komşuluk, dostluk, insani yakınlık, özellikle bu hukukun gereğini yerine getirmeye çalıştık. Şahsen, kıymetli Devlet Başkanlarınız başta olmak üzere pek çok mevkidaşım nezdinde yoğun diplomasi mesaisi yürüttüm. Dışişleri Bakanım, Milli Savunma Bakanım, Başdanışmanım İbrahim Bey de muhataplarıyla sürekli temas halinde oldular. Söz sahibi olduğumuz tüm uluslararası platformlarda her iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan, kollayan, gözeten, adilane bir yaklaşım sergiledik. Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık."

Türkiye olarak barış ve istikrar için bölgede ve ötesinde sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman kaçınmadıklarını, kaçınmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir. Ölen her insan, yıkılan her bina, refah yolunda harcanması gerekirken havaya savrulan, toprağa gömülen her kaynak, ortak geleceğimizden kopartılan bir değerdir." diye konuştu.

- "Barışın yeniden tesisi için inisiyatif almaktan kaçınmayacağınıza inanıyorum"

Erdoğan, bu trajediyi durdurmanın tarafların elinde olduğunu belirterek, "Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Gelinen aşama itibarıyla heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız." görüşünü paylaştı.

Bugün Özbekistan'a resmi ziyarette bulunmak üzere Taşkent'e hareket edeceğini hatırlatan Erdoğan, "Ancak Dışişleri Bakanımı ihtiyaç duymanız halinde sizlere gereken desteği vermesi maksadıyla İstanbul'da bırakıyorum. Her iki ülkenin meşru kaygılarını giderecek uluslararası toplumun muteber kabul edeceği bir çözüme ulaşılması mümkündür. Sizlerin, barışın yeniden tesisi için inisiyatif almaktan kaçınmayacağınıza inanıyorum." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin görüşmelerde arabuluculuk rolünün bulunmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ancak sizler talep ettiğiniz müddetçe, ihtiyaç duyduğunuz sürece kolaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Görüşmelerde zor ve çetrefilli konuları ele aldığınızın elbette farkındayız. Bununla birlikte masadaki önerilerin ve varılacak uzlaşmanın ileride sağlanacak nihai barışın temelini oluşturacağı da muhakkaktır. Sorumluluk duygusu, özveri ve yapıcı bir anlayışla, kalıcı, hakkaniyete dayalı sürdürülebilir bir çözüme ulaşabileceğinize eminim. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme bir sonraki aşama olan liderler düzeyindeki teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız. Sizlerin burada bir araya gelmesi bile dünyada ve ülkelerinizde başlı başına bir umut sebebidir. Barışa giden yoldaki gayretlerinizin hayırlı neticelere dönüşmesini temenni ediyorum. Her biri değerli birer dostum olan devlet başkanlarınıza en kalbi selamlarımı iletmenizi sizlerden istirham ediyorum. Yürüteceğiniz müzakerelerde hepinize başarılar diliyorum."

Rus oligark Roman Abramoviç İstanbul'a geldi
Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Yanık: 530 kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik
Bakan Yanık: 530 kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik
Bahçeli grup toplantısında sert konuştu: İttifak'ın adı 'Kuytul'
Bahçeli grup toplantısında sert konuştu: İttifak'ın adı 'Kuytul'
Yarışmada Türkiye'nin başkentini bilemeyen ve joker kullanan üniversite öğrencisine tepki
Yarışmada Türkiye'nin başkentini bilemeyen ve joker kullanan üniversite öğrencisine tepki
Dolmabahçe barış getirsin
Dolmabahçe barış getirsin
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik

Bu Habere Tepkiniz

Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Eğitim vermeksizin işçiyi tehlikeli işte çalıştıran işveren 'taksirle ölüme' sebebiyet vermiştir.
KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamaya göre '15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini alınan KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları' ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankadan-buyuk-firsat_adv1600
HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

Malulen işçi emeklisi EKPSS ile memur olduğunda ikinci defa emekli olup iki aylık alabilir mi?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emeklilik nedeniyle kadroya geçemeyen taşerona mahkemeden ret

Emeklilik nedeniyle kadroya geçemeyen taşerona mahkemeden ret

Anayasa Mahkemesi, emeklilik nedeniyle sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyen işçinin işe iadesi talebiyle açılan davada ret kararı verdi.
Öğretim üyesine 'dışarıda görüşürüz, şerefsiz' diyen öğrenciye verilen cezayla ilgili önemli karar

Öğretim üyesine 'dışarıda görüşürüz, şerefsiz' diyen öğrenciye verilen cezayla ilgili önemli karar

Danıştay 8. Dairesi, üniversite öğrencisi olan davacının, hocasına hakaret ettiği gerekçesi ile üniversiteden bir ay uzaklaştırılmasına ilişkin davayı reddeden istinaf mahkemesi kararını onadı.
Suçüstü yapılırken paralara dokunmayan memura mahkumiyet kararı bozuldu

Suçüstü yapılırken paralara dokunmayan memura mahkumiyet kararı bozuldu

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, suçüstü yapılmak üzere seri numaraları alınmış paraların teslimi sonrasında paraları hakimiyetine alamadan yakalanması nedeniyle menfaat temininin gerçekleşmediği ve eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesini hukuka aykırı buldu.
YÖK'ten lisansüstü tezlerde yazım dili hakkında karar!

YÖK'ten lisansüstü tezlerde yazım dili hakkında karar!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, lisansüstü eğitim programlarında hazırlanmakta olan tezlerin ilgili Kurulların onayı ile İngilizce yazılabilmesini uygun gördü!
Anayasa Mahkemesinden sendikal haklara ilişkin iki önemli karar

Anayasa Mahkemesinden sendikal haklara ilişkin iki önemli karar

Anayasa Mahkemesi, iki bireysel başvuruda sendikal hakların kullanımına ilişkin önemli kararlar verdi.
MEB: Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir

MEB: Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir

Rehber Öğretmenin okul pansiyonunda nöbetçi belletici öğretmen olarak görev yapıp yapamayacağı hakkında sorulan soruyu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 21.03.2022 tarih ve 97049 sayılı yazısıyla cevapladı.
Orman Genel Müdürlüğü 1833 sözleşmeli personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü 1833 sözleşmeli personel alacak

Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 1833 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 12 nisan 2022
Alparslan Büyük Selçuklu 20.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 20.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 20.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 4 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022
4.doz corona virüs aşısı ölümlere karşı ne kadar etkili?

4.doz corona virüs aşısı ölümlere karşı ne kadar etkili?

İsrail?de yapılan yeni bir araştırmaya göre, dördüncü doz corona virüs aşısı 60-100 yaş arası yetişkinlerde Covid-19 ile ilişkili ölümlerde yüzde 78'lik bir düşüş sağladı. 560 bini aşkın kişinin incelendiği çalışmanın yazarları, araştırmalarının 4. doz aşının hayat kurtarmadaki kritik önemini gösterdiğini söyledi.