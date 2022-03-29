KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamaya göre '15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini alınan KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları' ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı
Halis Aygün'ün sosyal medya paylaşımı:
15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.
DUYURU
(29 Mart 2022)
KPSS-2022/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2022/5 Yerleştirme Sonuçları için TIKLAYINIZ.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız