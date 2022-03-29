Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Mart 2022 10:22
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta, DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 4 zanlının kentte saklandığını belirledi.
Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız