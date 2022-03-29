Adnan Hoca'nın avukatlarına baskın yapıldı: 8 kişiye gözaltı kararı
Örgüt elebaşı Oktar'ın talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ilettikleri, bazı müştekiler ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması muhtemel kişilere baskı kurdukları iddiasıyla aralarında Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi- Oktar'ın avukatlarına ait İstanbul'da 2, Ankara'da 1 ofiste arama yapılıyor
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen soruşturmada, aralarında örgüt elebaşı Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, aralarında Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu bazı şüphelilerin, örgüt elebaşının emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ilettiği, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyerek maddi imkanlarını kontrol ettikleri, bazı müştekiler ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması muhtemel kişilere baskı kurdukları belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Oktar'ın avukatlarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Oktar'ın avukatlarına ait İstanbul'da 2, Ankara'da da 1 avukatlık ofisinde, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcıları nezaretinde arama işlemleri devam ediyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız