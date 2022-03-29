Tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayıp köpeğini öldüren zanlı yakalandı
Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaralayıp köpeğini telef eden şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Mart 2022 10:49
Alınan bilgiye göre, Karahamza köyünde Ş.S. ile E.E.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.S, av tüfeğiyle E.E.G'ye ateş ederek yaraladı, çoban köpeğini öldürdü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı E.E.G. ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli S.Ş, jandarma ekiplerince evinde gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız