Bahçeli grup toplantısında sert konuştu: İttifak'ın adı 'Kuytul'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Bahçeli seçim anketlerinden, muhalefetin altılı buluşmasına ve Ramazan öncesi fiyat sorununa kadar pek çok başlığa değindi.

Muhalefetin altılı buluşması için artık 6+2 olduğunu söyleyen Bahçeli "İttifakın yeni adı Kuytul" dedi.

Gıda fırsatçılarının yaptığı zamları eleştiren Bahçeli "Şekerin kilogramının 7 liradan 19 liraya çıkması, pis bir kumpasın dış bağlantıyla servis edilmesinden başka bir şey değildir." dedi.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Milliyetçi Hareket Partisi'nin vizyonu kısıtlı, kırılgan bir çerçevede tamamlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Cumhuriyetin 100 yıl dönümü olan 2023 Türkiye'nin karar yılıdır. Şunu bir defa inançla söylemek isterim ki MHP'yi itibarsızlaştırmaya, oy oranının iniş halinde olduğunu göstermeye çalışan kim varsa 2023'te nal toplayacak, hayal kırıklığının pençesinde bozguna uğrayacaktır.

Algı operasyonları bize sökmez

Kamuoyu araştırma şirketlerinin ısmarlama anketleri milletimizin iradesine ket vuramayacak. Bir gerçek vardır ki MHP'nin varlığı Türklüğün varlığıyla bir ve aynıdır. Bizim kiralık anket şirketlerinden öğrenecek bir şeyimiz yoktur.Bizim anketlerimiz 85 milyon insanın duasıdır. Algı operasyonları bize sökmez.

Gerçeği bilip susanlar gerçeği bilmeden konuşanlar kadar tehlikelidir. Bir gerçek vardır ki, o da, MHP'nin kaderi milletin kaderi, varlığı Türklüğün varlığı ile bir ve aynıdır.

Rusya Ukrayna savaşı

Dünya genelinde barış huzur güvenlik ve istikrara duyulan özlem insanlığın ortak hedefidir. Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye sığınan Ukraynalı sayısı 60 bini bulmuş, bu sayı diğer ülkelerde 3.5 milyonu geçmiştir. Savaş yokluk kıtlık mağduriyet demektir. Neticesi ne olursa olsun her savaşın kaybedeni insandır insani değerlerdir. Rusya dünya doğal gaz rezervlerinin dörtte birine sahiptir. Küresel gıda ihracatının neredeyse yüzde 25'i Rusya'nın tekelindedir. Rusya ve Ukrayna hükümetlerinin buğday ihracatlarını durdurduklarını açıklaması bazı ülkeler için kıtlık sebebidir.

Okyanusun karşı kıyısından bakınca Türk ve Müslüman çocukların ölümü sıradan bir vaka olarak mı görülüyor? Haksızlığa tepki vermezsek ilk önce haysiyetimizi sonra da hürriyetimizi kaybetmemiz mutlaktır.

Dini imanı para olan fırsatçılardan hesap sorulmalı

Ayçiçek yağından sonra şeker fiyatlarında yaşanan tırmanışların gerçekçi bir temeli olmadığı gibi piyasa şartlarının esasını yansıtmadığı da açıktır. Şekerin kilogramının 7 liradan 19 liraya çıkması, pis bir kumpasın dış bağlantıyla servis edilmesinden başka bir şey değildir. Şeker stokçuların gözünü hırs bürümesi, şekeri tartışma konusu haline getirmiştir. Şu anda şeker eksiği değil, fazlası mevcuttur. Dini imanı para olan fırsatçılardan mutlaka hesap sorulmalı bunların yırtık yakalarından tutulmalıdır. Bizim önerimiz fiyatları Türk Şeker'in yeniden belirlemesi, pancar ekim kotalarını aşamalı olarak kaldırmasıdır.

CHP bunların topal siyaset ayağı

Bu tarihi nitelikli görüşmenin şu sıralar Dolmabahçe'de başlayacağı anlaşılmaktadır. Ateşkes ve barış arayışlarının İstanbul'da ele alınacak olması bizleri umutlandırmış, Türkiye'nin tarafsız politikalarıyla güvenilir bir ülke olduğunu tescillemiştir. Dileğimiz Putin ile Zelenski'nin yüz yüze görüşmelerini İstanbul'da yapmalıdır. Biz çatışmaların son bulmasını, statükonun yeni baştan ele alınmasını arzuluyoruz. Geçmişte Rusya yanlısı olarak mangalda kül bırakmayanlar bugün 1 numaralı Amerikancı kesilmişlerdir. İstanbul Dolmabahçe rıhtımına demirleyen ABD'nin 6. filosuna 17 Temmuz 1968'de saldıranlar utanmadan, sıkılmadan o filonun tayfası, kurşun askeri haline gelmişlerdir. Bunların dünü mü doğruydu? Bize göre bu namertlerin dünü de yanlıştı, bugünü de yanlıştır. Yeri gelir Rusya yanlısı yeri gelir ABD taraftarı olurlar ancak Türkiye'yi hayatlarında ağızlarına alamazlar. Türkiye nerede duruyorsa bunlar karşısında yer alır. Biden devşirmelerinin emperyalizmin kuklalarının, ülkelerimize yönelik kurulmuş tuzak olduğunu artık hiç kimse yok sayamaz. İşte CHP bunların topal siyaset ayağıdır.

İttifakın adı Kuytul ittifakı

İkinci 28 Şubat bildirisinin toz bulutu içinde zillet ittifakı, Türk polisine işkenceci diyen devasız ve edepsiz zihniyetin ev sahipliğinde ama bu defa Atatürk posterlerinin duvara asıldığı odada yuvarlak masada bir araya gelmişlerdir. Şimdi Kuytulcuları da alarak sayıyı 6+2'ye çıkarmışlardır. Masa altına saklanan suçlu sayısıı ikiye ulaşmıştır. Bu ittifakın adı zillet olduğu kadar Kuytul ittifakı olarak hafızalara kazınmıştır.