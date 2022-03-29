Dolar/TL 14,83 seviyelerinde işlem görüyor

Dün dar bant içindeki seyrine devam eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,13 altında 14,8166'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,8260 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,26 artışla 16,3150'den, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 19,4210'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 98,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,10'dan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin risk algısını kısmen de olsa düşürdüğünü ve doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını bildirdi.

Bugün İstanbul'da Rusya ve Ukrayna yetkilileri arasında devam eden görüşmeden gelecek haberlerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, ayrıca ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının da gündemde olduğunu söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve konut satışlarının öne çıktığına değinerek, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, bankanın genel kurul toplantısında yapacağı konuşmanın takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç olduğunu aktaran analistler, 98,5'in destek konumunda olduğunu kaydetti.